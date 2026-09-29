Kihallgatták Hankó Balázst

„A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun megyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – mentelmi jogának felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselőt” – írja közleményében az Ügyészség.

A közleményben hosszan idézik fel, hogy miért vették őrizetbe hétfőn izgalmas börleszkjelenetek közepette a kultúráért és innovációért felelős korábbi minisztert.

Mint írják, „a közölt megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel. Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították”.

Az ügyészség közleménye azzal folytatódik, hogy Hankó „és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, melyben a formális és tényleges döntéshozatal elvált egymástól”.

Mint írják, „a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehetett részt. A támogatásokról szóló döntések azonban ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem azokról dr. Hankó Balázs, illetve esetlegesen más vagy mások határoztak. A támogatásról született döntés a formális kollégiumi eljárást, illetve több kiemelt támogatás esetében a kérelem benyújtását is megelőzte”. A közleményben arról is tájékoztattak, hogy az NKA által kezelt vagyont „a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használtak fel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően, mellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak”.

Hankó Balázs az őrizetbe vétel, valamint a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be.

Az ügyészség közleménye szerint a hétfői nap folyamán az ügyben további személy őrizetbe vételére és gyanúsítotti kihallgatására került sor: a volt kulturális és innovációs miniszter egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.

A közleményt azzal zárják, hogy a nyomozás érdekében az ügyről további információ jelenleg nem közölhető.

A parlament hétfőn függesztette fel Hankó Balázst, aki estig a Fidesz-frakció irodájában várta, hogy érte menjenek a rendőrök, pedig a rendőrség már délután közölte, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik. Miután 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni, és kiderült, hogy a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be. Mielőtt Hankó 20:15-kor bement vallomást tenni, Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett. Nem sokkal később őrizetbe vették.