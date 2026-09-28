Hankó a frakcióirodán várja, hogy elvigyék a rendőrök, de mi kell ehhez?

Míg Seszták Miklós KDNP-s politikus önként bement a Központi Nyomozó Főügyészségre – ahol aztán több milliárdos korrupciós ügy gyanúsítottjaként rögtön őrizetbe is vették, Hankó Balázs volt miniszter más taktikát választott, ő bent akar maradni a parlamentben, amíg ki nem derül, hogy „milyen intézkedést kívánnak foganatosítani” vele szemben.
Nem készült egy hosszú menetre, reggel arról beszélt, szerinte már ma fel akarnak lépni ellene, és már jelezte az ügyészségnek, hogy a parlamentben lesz. „Ha el akarnak vinni, innen, a munkahelyemről tegyék, a családomat hagyják békén.”
Hankó nem kommunikált egyértelműen arról, hogy mennyire lenne együttműködő, ha megkapná az idézést: hol arról beszélt, hogy áll a vizsgálatok elé, és csak a mentelmi jogának felfüggesztése árán tudja a saját és volt kollégái nevét tisztára mosni, hol pedig arról, nem engedi, hogy megalázzák, és mentelmi jogának elvétele arra szolgál, hogy vezetőszáron elvigyék, és elvegyék a szabadságát. Ráadásként közölte azt is, amit már idéztünk, hogy ő a parlamentben marad, onnan lehet elvinni.
Vagyis, nem menne maga.
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Pénzfutárok vitték az ügyészség indítványa szerint a korrupciós pénzt Sesztáknak, akit azzal vádolnak, hogy az MNV vezérével védelmi pénzt szedtek a hatalmi pozíciójukból, egy már létező vesztegetési rendszer átvételével, továbbá buszbeszerzések után is jogtalan előnyt kértek.
A miniszterelnök ordas nagy hazugságnak nevezte az állítást.