Hankó a frakcióirodán várja, hogy elvigyék a rendőrök, de mi kell ehhez?

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Míg Seszták Miklós KDNP-s politikus önként bement a Központi Nyomozó Főügyészségre – ahol aztán több milliárdos korrupciós ügy gyanúsítottjaként rögtön őrizetbe is vették, Hankó Balázs volt miniszter más taktikát választott, ő bent akar maradni a parlamentben, amíg ki nem derül, hogy „milyen intézkedést kívánnak foganatosítani” vele szemben.

Hankó bevitte a családját is
Fotó: Bankó Gábor/444

Nem készült egy hosszú menetre, reggel arról beszélt, szerinte már ma fel akarnak lépni ellene, és már jelezte az ügyészségnek, hogy a parlamentben lesz. „Ha el akarnak vinni, innen, a munkahelyemről tegyék, a családomat hagyják békén.”

Hankó nem kommunikált egyértelműen arról, hogy mennyire lenne együttműködő, ha megkapná az idézést: hol arról beszélt, hogy áll a vizsgálatok elé, és csak a mentelmi jogának felfüggesztése árán tudja a saját és volt kollégái nevét tisztára mosni, hol pedig arról, nem engedi, hogy megalázzák, és mentelmi jogának elvétele arra szolgál, hogy vezetőszáron elvigyék, és elvegyék a szabadságát. Ráadásként közölte azt is, amit már idéztünk, hogy ő a parlamentben marad, onnan lehet elvinni.

Vagyis, nem menne maga.

De mi kell ahhoz, hogy Hankót elvigyék?

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POLITIKA Központi Nyomozó Főügyészség nka hankó balázs parlament hűtlen kezelés mentelmi jog tiltott pártfinanszírozás
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