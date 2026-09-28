Hankó, Seszták és Magyar mentelmi jogát is kiadta a parlament

Az országgyűlés hétfőn 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással adta ki a KDNP-s Seszták Miklós, a fideszes Hankó Balázs és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Fidesz-KDNP a szavazáson nem vett részt, előtte sajtótájékoztatón beszéltek arról, hogy Hankó Balázs ellen előre megrendelt és eldöntött politikai koncepciós eljárás indult. „Minden vádpont hamis, minden vádpontot cáfolni tudok” – mondta Hankó. A kereszténydemokrata frakcióban ülő Seszták Miklós sorsáról a tájékoztatón nem volt szó.

Hankó Balázs tájékoztatja a sajtót. Fotó: Bankó Gábor/444

Mit tettek?

Seszták Miklósról többek között úgy vélik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) felügyeletéért felelős nemzeti fejlesztési miniszterként több milliárd forint kenőpénzt vett át olyan cégektől, amelyek a Volánbusszal álltak szerződésben. Az ügyben 11 milliárdos vagyoni kár keletkezett.

A mentelmi bizottság alelnöke, Czakó-Czirbus Pál ismertette az ügyészség indítványát, ami szerint Seszták, illetve az MNV elnöke, a múlt héten letartóztatott Szivek Norbert megpróbálták elérni, hogy a Volánbusz ügyvezetőjének szánt 115 milliós forintos kenőpénzt a Volánbusszal szerződő egyik cégcsoport ne neki, hanem Sziveknek és Sesztáknak juttassa – sőt, emelje 130 millióra. 2015-től 2018-ig összesen 7 milliárd, 76 millió forint összegű korrupciós pénzt vett át pénzfutárokon keresztül. De túlárazott buszbeszerzéseken is kerestek 3 milliárd 706 millió forintot. Két másik cégről is írnak az indítványban, amik többmilliárd forint kenőpénz juttatott Sesztáknak bizonyos előnyök érdekében.

Seszták, Hankó és Magyar Illusztráció: Bódog Bálint/444

Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”.

Nagy-Sas Judit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban. Eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták. Ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették. Felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.

Magyar Pétert 2024 óta lopással gyanúsítaná az ügyészség, mivel két éve egy budapesti szórakozóhelyen kikapta a telefont egy őt videózó férfi kezéből, majd később a Dunába hajította azt. Magyar ügyét a mentelmi jogi bizottság tiszás tagja nem részletezte.

Reggeli összefoglalónkban bővebben is olvashatnak arról, miért kérte ki az ügyészség a három politikus mentelmi jogát, és hogy ez milyen következményekkel járhat rájuk nézve.

A mentelmi bizottság nem javasolta

A parlament mentelmi bizottság egyik politikus esetében sem javasolta a mentelmi jog kiadatását, de ez annak köszönhető, hogy a hattagú bizottságban négy igen szavazat szükséges ehhez, a volt kormánypárti képviselők esetében pedig a három ellenzéki delegált tartózkodott – így hiába szavazott a három tiszás igennel, a bizottság nem tudott támogató határozatot hozni. A parlamentet ez nem akadályozta meg abban, hogy mindhárom esetben a felfüggesztés mellett szavazzanak.