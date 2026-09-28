Hankó, Seszták és Magyar mentelmi jogát is kiadta a parlament

Az országgyűlés hétfőn 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással adta ki a KDNP-s Seszták Miklós, a fideszes Hankó Balázs és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát.
A Fidesz-KDNP a szavazáson nem vett részt, előtte sajtótájékoztatón beszéltek arról, hogy Hankó Balázs ellen előre megrendelt és eldöntött politikai koncepciós eljárás indult. „Minden vádpont hamis, minden vádpontot cáfolni tudok” – mondta Hankó. A kereszténydemokrata frakcióban ülő Seszták Miklós sorsáról a tájékoztatón nem volt szó.
Seszták Miklósról többek között úgy vélik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) felügyeletéért felelős nemzeti fejlesztési miniszterként több milliárd forint kenőpénzt vett át olyan cégektől, amelyek a Volánbusszal álltak szerződésben. Az ügyben 11 milliárdos vagyoni kár keletkezett.
A mentelmi bizottság alelnöke, Czakó-Czirbus Pál ismertette az ügyészség indítványát, ami szerint Seszták, illetve az MNV elnöke, a múlt héten letartóztatott Szivek Norbert megpróbálták elérni, hogy a Volánbusz ügyvezetőjének szánt 115 milliós forintos kenőpénzt a Volánbusszal szerződő egyik cégcsoport ne neki, hanem Sziveknek és Sesztáknak juttassa – sőt, emelje 130 millióra. 2015-től 2018-ig összesen 7 milliárd, 76 millió forint összegű korrupciós pénzt vett át pénzfutárokon keresztül. De túlárazott buszbeszerzéseken is kerestek 3 milliárd 706 millió forintot. Két másik cégről is írnak az indítványban, amik többmilliárd forint kenőpénz juttatott Sesztáknak bizonyos előnyök érdekében.
Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”.
Nagy-Sas Judit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban. Eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták. Ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették. Felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.
Magyar Pétert 2024 óta lopással gyanúsítaná az ügyészség, mivel két éve egy budapesti szórakozóhelyen kikapta a telefont egy őt videózó férfi kezéből, majd később a Dunába hajította azt. Magyar ügyét a mentelmi jogi bizottság tiszás tagja nem részletezte.
Reggeli összefoglalónkban bővebben is olvashatnak arról, miért kérte ki az ügyészség a három politikus mentelmi jogát, és hogy ez milyen következményekkel járhat rájuk nézve.
A parlament mentelmi bizottság egyik politikus esetében sem javasolta a mentelmi jog kiadatását, de ez annak köszönhető, hogy a hattagú bizottságban négy igen szavazat szükséges ehhez, a volt kormánypárti képviselők esetében pedig a három ellenzéki delegált tartózkodott – így hiába szavazott a három tiszás igennel, a bizottság nem tudott támogató határozatot hozni. A parlamentet ez nem akadályozta meg abban, hogy mindhárom esetben a felfüggesztés mellett szavazzanak.
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
Az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé.
Seszták Miklóst, Hankó Balázst és Magyar Pétert is kiadhatja az országgyűlés a részben erre, részben a legfőbbügyész-jelölt meg(nem)választására összehívott hétfő délelőtti rendkívüli ülésen.
Ellenszavazat nélkül, 139 igennel. A volt fejlesztési minisztert a Volánbusz korrupciós botrányában gyanúsíthatják meg. Hétfőn már nem jelent meg a parlamentben.
139 igen szavazattal, egyhangú szavazással. Magyar a szavazás előtt azt mondta: nem bűnös, most is azt tenné, amit akkor tett.