Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztette a parlament, elindulhat ellene az eljárás telefonlopás miatt

A parlament hétfői plenáris ülése 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással kiadta Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. A mentelmi bizottság nem javasolta a mentelmi jog felfüggesztését, mondta Veres Ádám, a bizottság tiszás tagja (ahogyan a két ellenzéki politikusét sem).

Magyar Péter, a korábban felfüggesztett mentelmi jogú Hankó Balázstól és Seszták Miklóstól eltérően részt vett az ülésen, így a mentelmi bizottság álláspontjának ismertetése után felszólalhatott (Hankó és Seszták is beszélhetett volna a döntés előtt, de nem jöttek be az ülésre). "Nem követtem el bűncselekményt, vállalom minden tettemért, legyen az szóbeli vagy másfajta tett, a felelősséget. Akinek nincs takargatnivalója, az nyíltan odaáll" - mondta.

Kérte a Tisza-frakciót, hogy függesszék fel a mentelmi jogát "annak ellenére, hogy az orbáni maffia még itt maradt tagjai, például a Legfőbb Ügyészség vezetésében", miért próbálják összemosni a milliárdos korrupciós ügyeket az ő telefonlopásos ügyével. Majd elkezdte az ügyészséget ekézni azzal is, hogy nem is garázdaság az, ha valakit megpróbálnak tojással bedobni (ahogy őt próbálták szombaton Szolnokon).

Magyar mentelmi jogát az ügyészég múlt kedden kérte ki Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogaival együtt, és ma mindhármuk mentelmi jogát fel is függesztette az országgyűlés. A miniszterelnök legutóbb szombaton, az országjárása szolnoki állomásán beszélt a témáról, azt mondta: ő maga is kérni fogja a Tisza-frakciót, hogy szavazzák meg a mentelmi joga kiadását.

Magyar Péter megtapsolja a mentelmi joga felfüggesztését Fotó: Bankó Gábor/444

Magyart egy telefon ellopásával gyanúsítja az ügyészség, de már 2024 óta. Csakhogy neki EP-képviselőként már akkor mentelmi joga volt, és az uniós parlament mentelmi jogokkal foglalkozó bizottsága nem akart kiadni őt. Szerintük ugyanis az üggyel az akkori hatalom akarta eltávolítani a legerősebb kihívóját a versenyből.

Az akkor még Polt Péternek hívott legfőbb ügyész 2024 szeptemberében tett javaslatot Magyar mentelmi jogának felfüggesztésére. Akkori közleményében a vádhatóság azt írta: Magyar két éve júniusban, az EP-választás után néhány héttel a budapesti Ötkertben szórakozott, ahol egy társával észrevette, hogy épp videózzák őt. Szóváltásba keveredtek az illetővel, az ügyészség szerint Magyar kivette az illető kezéből a telefont, zsebre tette, és többszöri kérésre sem adta vissza. Később „a Duna felé indult, őt többen, köztük a sértett, követték. A képviselő lesétált közvetlenül a vízpartra, és a telefont szándékosan a Dunába ejtette”. A telefon a rendőri intézkedés után visszakerült a sértetthez. Az ügyészség szerint lopás történt.

Magyar a mentelmi jogát kikérő közlemény után videóüzenetben szólt be az ügyészségnek, miszerint „tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított és már többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”. Az ügyészség erre még aznap éjszaka reagált, amire ő visszaszólt, majd az adok-kapok után vespázásban gazdag villámlátogatást tett a pápánál, hogy hazaérkezve még péntek este is több tételben froclizza a Legfőbb Ügyészséget. Emellett kezdeményezte a mentelmi jog megszüntetését közvádas esetekben.

Hogy Magyar esetében vétségről vagy bűntettről van-e szó, az attól függ, hogy a telefon értéke 500 ezer forint alatt vagy felett van. Ha felette, a törvények szerint Magyar mandátuma összeférhetetlenség miatt meg is szűnhet – hozzátéve, hogy erről a folyamat végén még a parlament is szavazni fog, ahol jelenleg Magyar pártjának kényelmes kétharmada van. Vélhetően a miniszterelnöki pozícióját sem veszélyezteti az ügy, hiszen az csak akkor szűnne meg, ha szabadságvesztéssel büntetnék.