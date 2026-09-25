Magyar Péter péntek esti programja: a Legfőbb Ügyészség cukkolása a Facebookon

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Magyarország miniszterelnöke péntek este már a második olyan posztot osztotta meg, amelyben a Legfőbb Ügyészséget cukkolja, froclizza, ingerli, szekálja.

Az ügy előzménye, hogy a hatóság szeptember 22-én egyszerre kezdeményezte Magyar Péter, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A kormányfő azért került be a sorba, mert 2024 júniusában az Ötkert nevű szórakozóhelyen odament egy őt videózó férfihoz, és kivette a kezéből a telefont. Majd a készüléket a nyomozók szerint magával vitte és a Dunába dobta.

Magyar Péter jól szórakozik Rétvári Bence felszólalásán 2026. június 1-jén a Parlamentben
Forrás: Parlament Youtube

A miniszterelnök legfrissebb posztjában azt hozta fel: „be kéne dobnom a Dunába az MNB alapítványok iratait, és akkor velem együtt azokat is kihallgatná végre a Legfőbb Ügyészség, akik elloptak 700 milliárd forintot. Vagy csak beküldenének néhány búvárt a Dunába?” Pár órával korábban azt írta: „Csak nekem tűnt fel, hogy rögtön elhallgatott a Legfőbb Ügyészség, miután megemlítettem az aranykonvojügyet, az MNB-t és a rogáni maffiát? Vajon mi tartja vissza őket, hogy kihallgassák a valódi főszereplőket? Mire várnak?”

A Legfőbb Ügyészség korábban csak Magyar első, nagyobb kritikájára reagált az ügyben, akkor, amikor a miniszterelnök „maffiaügyészséget” emlegetett. A testület azt írta: „Az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség.” Magyar ezután csatateret váltott, és a Telex kommentszekciójában folytatta az üzengetést, most pedig jött a péntek délutáni-esti frocliposzting.

Az egész persze messze nem olyan szórakoztató, mint a mentelmi jogának várhatóan szintén búcsút intő Seszták Miklós viselt dolgai. Diószegi-Horváth Nóra cikkéből kiderül, hogy csigafeldolgozó, lówellness, kóser brokkoli és egyéb fura dolgok is akadtak a kisvárdi NER-Disneylanden, amit ő húzott fel. Arról is beszámoltunk, hogy a Magyar által is emlegetett MNB-ügyben épp 30 ezer oldalnyi iratot bogarászik végig a botrányt vizsgáló bizottság.

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