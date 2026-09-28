„A sajtóban megjelent híresztelések ellenére nincs rendőri intézkedés az Országházban. A rendőrség sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz-székházában nem intézkedik. A rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek”

– jelentette be a rendőrség 15:30-kor.

Hankó Balázs az Országgyűlésben 2026. augusztus 10-én. Fotó: Németh Dániel/444

Hankó Balázs – miután elvették a mentelmi jogát – a frakcióirodán várja, hogy elvigyék a rendőrök, holott a fő szabály szerint neki kell bemennie a Központi Nyomozó Főügyészségre, amikorra berendelik.