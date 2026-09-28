A rendőrség sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik

bűnügy

„A sajtóban megjelent híresztelések ellenére nincs rendőri intézkedés az Országházban. A rendőrség sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz-székházában nem intézkedik. A rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek”

jelentette be a rendőrség 15:30-kor.

Hankó Balázs az Országgyűlésben 2026. augusztus 10-én.
Fotó: Németh Dániel/444

Hankó Balázs – miután elvették a mentelmi jogát – a frakcióirodán várja, hogy elvigyék a rendőrök, holott a fő szabály szerint neki kell bemennie a Központi Nyomozó Főügyészségre, amikorra berendelik.

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Hankó a frakcióirodán várja, hogy elvigyék a rendőrök, de mi kell ehhez?

Bár Hankó azt várja, hogy elvigyék, a fő szabály szerint neki kell bemennie a Központi Nyomozó Főügyészségre, amikorra berendelik.

Windisch Judit, Bankó Gábor
POLITIKA