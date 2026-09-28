Hankó Balázst nem az ügyészségre, hanem a NAV III. kerületi irodájába idézték be

POLITIKA

Miután felfüggesztették a mentelmi jogát, és Hankó Balázs 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni. Mint kiderült, a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be, ahol nem válaszolt az RTL Híradó kérdéseire.

Mielőtt bement vallomást tenni, a fideszes képviselő Bóka Jánoss, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett.

Fotó: RTL

Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”. Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban: eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták, ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették, így felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.

Videónk a parlamenti rendkívüli ülésről:

Forrás
POLITIKA NAV nka ügy nka hankó balázs bóka jános nemzeti adó- és vámhivatal III. kerület
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