Hankó Balázst nem az ügyészségre, hanem a NAV III. kerületi irodájába idézték be

Miután felfüggesztették a mentelmi jogát, és Hankó Balázs 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni. Mint kiderült, a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be, ahol nem válaszolt az RTL Híradó kérdéseire.

Mielőtt bement vallomást tenni, a fideszes képviselő Bóka Jánoss, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett.

Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”. Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban: eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták, ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették, így felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.

Videónk a parlamenti rendkívüli ülésről: