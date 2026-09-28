Futárral küldött milliárdok, tiltott pártfinanszírozás - súlyos ügyektől zengett a parlament

Különböző módszerekkel kezelték a helyzetet azok a képviselők a parlamentben, akiknek az ügyészség kikérte a mentelmi jogát:

Seszták Miklós egyenesen az ügyészségre sétált be;

Hankó Balázs politikai fogságra készülő hazafinak nevezte magát;

Magyar Péter pedig azt hangoztatta az ülésteremben, hogy nem követett el bűncselekményt, és „nem esik le a karikagyűrű az ujjáról”, ha emiatt be kell menni az ügyészségre.

Hiába pörgött fel az elszámoltatás, mégsem sikerült megválasztani az új főügyészt.