Nem ment simán, de Hankó Balázs elhagyta a Parlamentet, hogy még az este vallomást tegyen az ügyészségen

Hankó Balázs estig a Fidesz-frakció irodájában várta, hogy érte menjenek a rendőrök, pedig a rendőrség már délután közölte, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik. A távozásakor a 444 kérdésére elmondta, hogy az illetékes ügyészségre megy vallomást tenni, miután 19:20-kor kapta meg az idézést. (Cikkünk megjelensége után kiderült, hogy a NAV III. kerületi irodájába hívták be Hankót.)
Orbán Viktor Facebook-oldalán élőben közvetítették, ahogy Hankó elindul. Miután a volt miniszter elbúcsúzott a családjától, egy Csupasz pisztoly-díjas jelenetet is láthattunk: miután Hankó Balázs bepakolt az autóba, ami az ügyészségre vitte, bénázott egy kicsit a kocsi hátsó ajtajával, majd a jármű nélküle indult el.
Íme gifként is a majdnem elindulás (Hankót végül megvárta az autó, el is ment vele):
Orbán Viktor később azt posztolta, hogy:
„Újkommunista tempó. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot.
Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek. Ma ők, holnap te. Filmszínház kell a valóság helyett.
Azt üzenjük minden magyarnak: a tiszás önkényurak a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni, nem hagyjuk! A fél országot nem tudják börtönbe zárni!”
A nap folyamán a bűnügyekkel foglalkozó parlament kiadta Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogát. Seszták azóta besétált az ügyészségre, Hankó Balázs viszont úgy döntött, addig a Parlamentben marad, amíg el nem viszik a hatóságok. (Az Orbán-rendszerben három emlékezetes eset volt, amikor politikusokat kiadott a parlament, akiket aztán meggyanúsított az ügyészség, egyik sem ment egyik napról a másikra.)
Forsthoffer Ágnes este videót tett közzé, amiben azt mondta: „Az Országgyűlési Őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást, illetve kényszerintézkedést. Arra sem jogosult, hogy más hatóság megkeresésére bárkit előállítson, és a nyomozó hatóságnak átadjon.” A videó alá a házelnök azt írta: „Szeretném világossá tenni, hogy amíg lehet, megőrzöm a Ház méltóságát, és nem adok teret rövid távú politikai haszonszerzés céljából készülő, botránykeltő felvételek készítésének. Felszólítottam ezért Dr. Hankó Balázs képviselőt, hogy önként hagyja el a Parlament épületét.”
Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”. Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban: eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták, ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették, így felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.
Seszták Miklóst már korábban őrizetbe vették, a volt fejlesztési minisztert összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.
A hétfői parlamenti ülést bemutató videónk itt látható:
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Emlékeznek még Mengyi Rolandra, Simonka Györgyre vagy Boldog Istvánra? Mindannyiuk mentelmi jogát felfüggesztette a parlament, aztán gyanúsítottak lettek. Na, de mennyi idő telt el a kettő között?
Pénzfutárok vitték az ügyészség indítványa szerint a korrupciós pénzt Sesztáknak, akit azzal vádolnak, hogy az MNV vezérével védelmi pénzt szedtek a hatalmi pozíciójukból, egy már létező vesztegetési rendszer átvételével, továbbá buszbeszerzések után is jogtalan előnyt kértek.
Különösen jelentős vagyoni hátrány, kenőpénz elfogadása és telefonlopás volt ma terítéken, és bár a mentelmi bizottság egyik esetben sem támogatta a politikusok kiadását, a Tisza és a Mi Hazánk egyetértésben szavazott.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
„A rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek.”
Bár Hankó azt várja, hogy elvigyék, a fő szabály szerint neki kell bemennie a Központi Nyomozó Főügyészségre, amikorra berendelik.
Bűnügyekkel foglalkozott hétfőn az Országgyűlés.
A képviselő Bóka Jánost, a Fidesz frakcióvezetőjét ölelte meg, mielőtt bement vallomást tenni.