Nem ment simán, de Hankó Balázs elhagyta a Parlamentet, hogy még az este vallomást tegyen az ügyészségen

Hankó Balázs estig a Fidesz-frakció irodájában várta, hogy érte menjenek a rendőrök, pedig a rendőrség már délután közölte, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik. A távozásakor a 444 kérdésére elmondta, hogy az illetékes ügyészségre megy vallomást tenni, miután 19:20-kor kapta meg az idézést. (Cikkünk megjelensége után kiderült, hogy a NAV III. kerületi irodájába hívták be Hankót.)

Orbán Viktor Facebook-oldalán élőben közvetítették, ahogy Hankó elindul. Miután a volt miniszter elbúcsúzott a családjától, egy Csupasz pisztoly-díjas jelenetet is láthattunk: miután Hankó Balázs bepakolt az autóba, ami az ügyészségre vitte, bénázott egy kicsit a kocsi hátsó ajtajával, majd a jármű nélküle indult el.

Íme gifként is a majdnem elindulás (Hankót végül megvárta az autó, el is ment vele):

Orbán Viktor később azt posztolta, hogy:

„Újkommunista tempó. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot. Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek. Ma ők, holnap te. Filmszínház kell a valóság helyett. Azt üzenjük minden magyarnak: a tiszás önkényurak a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni, nem hagyjuk! A fél országot nem tudják börtönbe zárni!”

A nap folyamán a bűnügyekkel foglalkozó parlament kiadta Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogát. Seszták azóta besétált az ügyészségre, Hankó Balázs viszont úgy döntött, addig a Parlamentben marad, amíg el nem viszik a hatóságok. (Az Orbán-rendszerben három emlékezetes eset volt, amikor politikusokat kiadott a parlament, akiket aztán meggyanúsított az ügyészség, egyik sem ment egyik napról a másikra.)

Forsthoffer Ágnes este videót tett közzé, amiben azt mondta: „Az Országgyűlési Őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást, illetve kényszerintézkedést. Arra sem jogosult, hogy más hatóság megkeresésére bárkit előállítson, és a nyomozó hatóságnak átadjon.” A videó alá a házelnök azt írta: „Szeretném világossá tenni, hogy amíg lehet, megőrzöm a Ház méltóságát, és nem adok teret rövid távú politikai haszonszerzés céljából készülő, botránykeltő felvételek készítésének. Felszólítottam ezért Dr. Hankó Balázs képviselőt, hogy önként hagyja el a Parlament épületét.”

Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”. Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban: eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták, ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették, így felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.

Hankó Balázs a családja és fideszes meg KDNP-s képviselők körében tart sajtótájékoztatót az Országházban 2026. szeptember 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Seszták Miklóst már korábban őrizetbe vették, a volt fejlesztési minisztert összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.

A hétfői parlamenti ülést bemutató videónk itt látható: