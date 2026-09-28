Hankó akár egy hónapot is a Parlamentben élhet nonstop, ha az ügyészség a korábbi tempójában dolgozik

POLITIKA

Kiadta a parlament Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogát. Seszták azóta besétált az ügyészségre, Hankó Balázs viszont úgy döntött, addig a Parlamentben marad, amíg el nem viszik a hatóságok. Ennek minden bizonnyal inkább a politikai látványcirkusz az oka, semmint bármi kényelem vagy racionalitás, főleg ha azt nézzük, hogy korábban mennyi idő telt el a mentelmi jogok kiadása és egy gyanúsítotti kihallgatás között.

A NER-ben három emlékezetes eset volt, amikor politikusokat kiadott a parlament, akiket aztán meggyanúsított az ügyészség, egyik sem ment egyik napról a másikra.

1. Mengyi Roland: szűk egy hónap

Mengyi "Voldemort" Roland mentelmi jogát 2016. szeptember 12-én függesztette fel a parlament, 2016. október 10-én hallgatták ki gyanúsítottként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben, bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt. Az első fokú ítéletre még három évet kellett várni.

2. Simonka György besétált, de így is időbe telt

A fideszes politikus mentelmi jogát 2018. október 29-én adta ki a parlament, ő még aznap jelentkezett az ügyészségen. Őt végül november 15-én hallgatták ki gyanúsítottként, de az akkori hírünkben úgy fogalmaztunk, hogy „az országgyűlés elnöke a hét elején értesítette az ügyészséget a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről". Vagyis ott még az ügyészség értesítése is hetekbe telt.

Az ügyészek szerint Simonka zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek EU támogatását szerezte meg jogellenesen, és ezzel 1 milliárd 400 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott. A büntetőpere azóta is tart.

3. Boldog Istvánnál a határozat is heteket utazott

Boldog István mentelmi jogát 2020. április 6-án adta ki a parlament, április 24-én megérkezett a nyomozó ügyészségre az országgyűlés elnökének értesítése a mentelmi jogának felfüggesztéséről hozott országgyűlési határozatról, a politikust aztán május 14-én hallgatták ki gyanúsítottként. Ő a gyanú szerint hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve, jogellenesen befolyásolta EU-s pályázatok elbírálásának eredményeit, amiért vállalkozóktól jogtalan előnyt kapott. Nála sincs még első fokú ítélet sem.

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