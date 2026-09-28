Hankó akár egy hónapot is a Parlamentben élhet nonstop, ha az ügyészség a korábbi tempójában dolgozik

Kiadta a parlament Seszták Miklós és Hankó Balázs fideszes képviselők mentelmi jogát. Seszták azóta besétált az ügyészségre, Hankó Balázs viszont úgy döntött, addig a Parlamentben marad, amíg el nem viszik a hatóságok. Ennek minden bizonnyal inkább a politikai látványcirkusz az oka, semmint bármi kényelem vagy racionalitás, főleg ha azt nézzük, hogy korábban mennyi idő telt el a mentelmi jogok kiadása és egy gyanúsítotti kihallgatás között.
A NER-ben három emlékezetes eset volt, amikor politikusokat kiadott a parlament, akiket aztán meggyanúsított az ügyészség, egyik sem ment egyik napról a másikra.
Mengyi "Voldemort" Roland mentelmi jogát 2016. szeptember 12-én függesztette fel a parlament, 2016. október 10-én hallgatták ki gyanúsítottként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben, bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt. Az első fokú ítéletre még három évet kellett várni.
A fideszes politikus mentelmi jogát 2018. október 29-én adta ki a parlament, ő még aznap jelentkezett az ügyészségen. Őt végül november 15-én hallgatták ki gyanúsítottként, de az akkori hírünkben úgy fogalmaztunk, hogy „az országgyűlés elnöke a hét elején értesítette az ügyészséget a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről". Vagyis ott még az ügyészség értesítése is hetekbe telt.
Az ügyészek szerint Simonka zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek EU támogatását szerezte meg jogellenesen, és ezzel 1 milliárd 400 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott. A büntetőpere azóta is tart.
Boldog István mentelmi jogát 2020. április 6-án adta ki a parlament, április 24-én megérkezett a nyomozó ügyészségre az országgyűlés elnökének értesítése a mentelmi jogának felfüggesztéséről hozott országgyűlési határozatról, a politikust aztán május 14-én hallgatták ki gyanúsítottként. Ő a gyanú szerint hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve, jogellenesen befolyásolta EU-s pályázatok elbírálásának eredményeit, amiért vállalkozóktól jogtalan előnyt kapott. Nála sincs még első fokú ítélet sem.
Különösen jelentős vagyoni hátrány, kenőpénz elfogadása és telefonlopás volt ma terítéken, és bár a mentelmi bizottság egyik esetben sem támogatta a politikusok kiadását, a Tisza és a Mi Hazánk egyetértésben szavazott.
Négy évvel az első nyomozás megindulása után jutott el az ügy az Országgyűlésig.
A betyárját!
Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz.
A parlamenti képviselőnek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben, bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt kell felelnie.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
Így már nem lesz akadálya, hogy vádat emeljenek Mengyi Roland képviselő jól dokumentált korrupciós ügyében.
A fideszes képviselő mentelmi jogát ma függesztették fel.
Hat évre eltiltották a közügyektől is, a döntés még nem jogerős. Az ügy minden vádlottját elmarasztalta a Fővárosi Törvényszék.
A gyanú szerint jogellenesen befolyásolta uniós pályázatok elbírálásának eredményeit.