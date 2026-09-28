Seszták Miklós után Hankó Balázst is őrizetbe vették

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Hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázst, és mellette a volt kulturális és innovációs miniszter egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították – jelentette be a HírTV.

Miután felfüggesztették a mentelmi jogát, és Hankó Balázs 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni, és kiderült, hogy a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be. Mielőtt Hankó 20:15-kor bement vallomást tenni, Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett.

Hankó Balázs akkori kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond az István, a király című rockopera keresztmetszetét bemutató, ingyenes előadás előtt a Gödöllői Királyi Kastély parkjában 2025. augusztus 21-én.
Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”. Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban: eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták, ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették, így felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.

A mentelmi jogától szintén frissen megfosztott Seszták Miklóst már korábban őrizetbe vették, a volt fejlesztési minisztert összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.

Videónk a parlamenti rendkívüli ülésről:

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