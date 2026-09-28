Seszták Miklós után Hankó Balázst is őrizetbe vették

Hétfő este őrizetbe vették Hankó Balázst, és mellette a volt kulturális és innovációs miniszter egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították – jelentette be a HírTV.
Miután felfüggesztették a mentelmi jogát, és Hankó Balázs 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni, és kiderült, hogy a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be. Mielőtt Hankó 20:15-kor bement vallomást tenni, Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett.
Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának kiadását az NKA-ügyben való érintettsége miatt kérte az ügyészség. Eszerint a Hankó által elnökölt Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiumán keresztül 17 milliárd forintnyi támogatás egy „részét, de tömegesen jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használták fel”. Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, mi áll az ügyészség indítványban: eszerint Hankó az NKA kollégiumának támogatásait részben fideszes kampányeseményekre, részben egyes emberek személyes igényeinek kielégítésére fordíthatták, ráadásul a pénzek egy részét választókerületenként költhették, így felmerült a tiltott párt- és kampányfinanszírozás kérdése is.
A mentelmi jogától szintén frissen megfosztott Seszták Miklóst már korábban őrizetbe vették, a volt fejlesztési minisztert összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.
Videónk a parlamenti rendkívüli ülésről:
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Pénzfutárok vitték az ügyészség indítványa szerint a korrupciós pénzt Sesztáknak, akit azzal vádolnak, hogy az MNV vezérével védelmi pénzt szedtek a hatalmi pozíciójukból, egy már létező vesztegetési rendszer átvételével, továbbá buszbeszerzések után is jogtalan előnyt kértek.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
Bűnügyekkel foglalkozott hétfőn az Országgyűlés.
A képviselő Bóka Jánost, a Fidesz frakcióvezetőjét ölelte meg, mielőtt bement vallomást tenni.
A volt miniszter nélkül indult el a kocsi, Leslie Nielsen büszke lenne.