A magyar fociválogatottnak gólja még nincs, pontja már van az idei Nemzetek Ligájában

A magyar futballválogatott megszerezte első pontját a Nemzetek Ligája B divíziójának 2. csoportjában az Észak-Írország elleni belfasti mérkőzésen. A mérkőzésen gól nem született.

Az első félidő látványos északír fölényt hozott, de a hazaiak csak kapufáig jutottak. A magyaroknak sokszor a labda kihozatala is gondot okozott. A 34. percben a magyar válogatott sérültjeinek listája tovább bővült, Bolla Bendegúzt kellett lecserélni. A keretben eleve nem kaphatott helyet két alapember, Sallai Roland és Varga Barnabás, Redzic Damir pedig a pénteki, ukránok elleni vesztes meccsen sérült meg.

Schäfer András és Ethan Galbraith Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A második félidőre a magyar válogatott feljavult, többet kezdeményezett, kevésbé szorult be a kapuja elé, igazi veszélyt szinte egyáltalán nem jelentett az ellenfél kapujára. A legnagyobb helyzete Tóth Alexnek volt a 89. percben, de 15 méteres lövése középre tartott, a kapus könnyen védett.

A csoport másik mérkőzésén Ukrajna 0-0-ra végzett Grúziában.

A csoportot két forduló után az ukránok és az észak-írek vezetik 4-4 ponttal, az 1-1 pontos Grúzia és Magyarország előtt.

A csoport első helyezettje feljut az A divízióba, a 2. helyezett a feljutásért, a harmadik a kiesés elkerüléséért vív osztályozót, az utolsó kiesik a C divízióba.

Folytatás pénteken Grúzia ellen Budapesten.