Seszták Miklós mellett a KDNP-s frakciótársai sem álltak ki

Feltűnő, hogy miközben Orbán Viktor két volt miniszterének mentelmi jogát függesztette fel a parlament (tiszás és mi hazánkos szavazatokkal), látványosan csak Hankó Balázs mellett álltak ki politikustársai a Parlamentben, Seszták Miklós mellett nem.

Fotó: Bankó Gábor/444

A folyóson tartott sajtótájékoztatón Bóka János, a Fidesz-frakcióvezetője is csak Hankót emlegette, mint akivel szemben szerinte politikai eljárás zajlik, koncepciós per áldozata és vele szemben egyértelmű politikai megrendelés zajlik. Seszták mintha nem is lett volna tagja a közösségüknek, és nem lenne még most is képviselő.

Lehetne azt is gondolni, hogy itt két különálló frakcióról van szó, és míg Hankó a Fidesz képviselőcsoportjában ül, Seszták a kereszténydemokratáknál. De a KNDP-sek is kiálltak Hankó mellett, míg a saját frakciótársukról egy szót sem ejtenek. Végigpörgettem a KDNP frakció tagjainak (összesen nyolcan vannak) a közösségi médiáját, mindenki igen aktív, van szó egyebek között benzinárról, Terror Házáról, felháborító tiszás parlamenti gombnyomásról, még időnként Hankóról is, de Sesztákról senki nem írt semmit.

Rétvári a sajtótájékoztatón Seszták ügyéről azt mondta, hogy még az előző kormány tett feljelentést az ügyben, és Seszták csak azért keveredett bele, mert ő felügyelt azt a területet, ahol visszaélésgyanús dolgok történtek.

Seszták nem is volt bent a Parlamentben, ehelyett besétált az ügyészségre vallomást tenni.

A választások után még büszkén pózolt a KDNP-frakció tagjaival.

A 2014 és 2018 között Orbán fejlesztési minisztereként tevékenykedő Seszták több ügyéről is írt a mentelmi jogát kikérő Legfőbb Ügyészség.

A vádhatóság múlt keddi közleménye szerint „megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át”. A Volánbusz-botrány lényege röviden: a vádhatóság azt gyanítja, hogy az MNV több mint 10 milliárdos vagyoni hátrányt okozott azzal, hogy túlárazottan szerzett be használt buszokat, a pénzt pedig ingatlanügyletekkel moshatta tisztára az állami vállalat számos cég segítségével.

Az ügyben szeptember 10-én kihallgatták az ingatlanprojektekben érintett Indotek Group tulajdonosát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, az MNV korábbi vezérigazgatóját. Egy héttel később mindkettejüket letartóztatták, és többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg őket.

A vádhatóság egy másik ügyben is megtalálta a volt miniszert: „egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10%-át – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja dr. Seszták Miklós miniszternek”, írták ugyanabban a közleményben. A meg nem nevezett cégcsoport 2015 és 2018 között több nagy állami megrendelést kapott, és ezek után a gyanú szerint több mint egymilliárd forintot adtak át a miniszternek. Az ügyészség továbbá azt is állítja, hogy a Nemzeti Sportközpontok uszoda- és tornaterem-beruházásaihoz kapcsolódóan Seszták szintén kapott még 270 milliót.

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint Seszták cselekménye hét rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzettel visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint további hat rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának minősülhet. A büntetési tétel mindkét esetben öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés, de az esetleges elítélése esetén úgynevezett halmazati büntetést kellene kiszabni. A Btk. alapján ilyenkor a legsúlyosabb tétel tízéves felső határa a felével emelkedhet, vagyis az elméleti felső határ Sesztáknak 15 év lenne.

Seszták még egy korábbi felállású Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Seszták Miklósról a napokban írtunk részletes portrét, ami csigafeldolgozótól kóser brokkolin át lówellnessig bemutatja, hogyan teremtette meg kisvárdai képviselőként a NER Disneylandjét a szabolcsi városban.