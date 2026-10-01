Marco Rubio idő előtt kipenderítette New Yorkból az iráni ENSZ delegációt

Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra utasította az iráni külügyminisztert és az ENSZ Közgyűlésre érkezett iráni delegációt, hogy a tervezettnél korábban hagyják el New Yorkot – közölte két amerikai tisztviselő.

A Trump-kormányzat korábban – szigorú korlátozások mellett – vízumot adott Maszúd Peszeskján iráni elnöknek, Abbász Aragcsi külügyminiszternek és kíséretüknek, hogy részt vehessenek a rendes éves ENSZ Közgyűlésen. Peszeskján elnök már a múlt héten, az ENSZ-ben elmondott beszéde után elutazott New Yorkból, Aragcsi azonban a városban maradt, elvileg azért, hogy közvítőkön keresztül tárgyaljon az Egyesült Államokkal a Hormuzi-szoros megnyitásáról, a konfliktus lezárásáról és az iráni atomprogramról szóló tárgyalások újraindításáról.

Marco Rubio, amerikai külügyminiszter Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Egyes értesülések szerint Aragcsi eredetileg szerdáig tervezett New Yorkban maradni. De a hétvégi egyeztetéseken elért csekély előrelépés után Rubio elveszítette a türelmét, és hétfőn közölte az irániakkal, hogy Aragcsinak és delegációjának azonnal el kell hagynia New Yorkot – mondta a két tisztviselő. Az egyik forrás szerint Rubio úgy ítélte meg, hogy az irániak „túllépték a vendégség határait”, és mivel az ENSZ magas szintű találkozói már véget értek, ideje távozniuk.

Aragcsi és delegációja kedden hajnalban elutazott New Yorkból.

Az iráni ENSZ-küldöttség szerdán tagadta, hogy felszólították volna őket a távozásra, szerintük ők a tervezett időben hagyták el a várost: „Az iráni delegáció hétfő este, az előzetesen meghatározott menetrendnek megfelelően hagyta el New Yorkot. Ezt a menetrendet szeptember 17-én az amerikai külügyminisztériummal is előzetesen közöltük” – írták az X-en. „Miután semmit sem ért el, az amerikai külügyminisztérium alaptalan és értéktelen hírek terjesztéséhez folyamodott.” (AP)