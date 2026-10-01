Öt év alatt elolvadt a svájci gleccserek majdnem egyötöde

Svájc mindössze öt év alatt jégkészletének csaknem ötödét elveszítette – derül ki egy kutatásból. Az évente készített jelentés szerint a svájci gleccserek 2026 első nyolc hónapjában 5,5 százalékkal zsugorodtak. A jégmennyiség csökkenése alig maradt el a 2022-es rekordtól, így 2021 óta a gleccserek jégtömegének teljes vesztesége elérte a 19,4 százalékot.

Matthias Huss, a jelentés vezető szerzője szerint sokan nincsenek tisztában azzal, milyen gyorsan húzódnak vissza a gleccserek, és hogy alig egy emberöltővel ezelőtt egyes, ma már kopár területeket még több száz méter vastag jégréteg borított.

A túrázók nézik a Höllental-völgyet. A Blaueis-gleccser, a Zugspitze-i Schneeferner, valamint a Höllentalferner jege egy év alatt jelentősen csökkent. Fotó: ANGELIKA WARMUTH/dpa Picture-Alliance via AFP

Svájci gleccsermegkutató szervezetek szerint 2026-ban az egyes gleccserek átlagos vastagsága 2,5–4 méterrel csökkent, ráadásul a kutatók egyre gyakrabban észlelik azt, hogy a gleccserek nem csak a felszíni hő hatására húzódnak vissza, hanem belülről is összeomlanak. Ennek oka a jég alatt kialakuló vízfolyások eróziós hatása, amelyek üregeket vájnak a jégtömegbe. A svájci meteorológiai szolgálat, a MeteoSwiss kedden közzétett elemzése szerint az áprilistól szeptemberig tartó nyári félév a mérések 1864-es kezdete óta a legmelegebb és legszárazabb volt. Ez idő alatt az emberiség 1,8 billió tonna szén-dioxidot juttatott a légkörbe, és mintegy 1,4 Celsius-fokkal emelte a bolygó átlaghőmérsékletét.

Az idei nyári hőség még a 2022-esnél is súlyosabb volt, a svájci gleccserek jégvesztesége azonban éppen csak elmaradt az akkori rekordtól. A kutatók ezt részben annak tulajdonítják, hogy idén kevesebb szaharai por rakódott le a hó felszínén. A por elsötétíti a havat, így az kevesebb napfényt ver vissza, és gyorsabban olvad. Emellett a tél végén valamivel nagyobb volt a hóborítás, nyáron pedig több napsütés jutott a térségre. A gleccserek drámai helyzetéről itt írtunk bővebben. (Guardian)