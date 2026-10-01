Szomorú, hogy Gajdos megadta magát, így nagyüzemileg folytatódhat a magyar erdők pusztítása

Ez a kommunikáció sokaknál kiverte a biztosítékot

Az első döntési szituációban a jó irányba lépett, de most, négy hónappal később, másodikra már a nagyüzemi fakitermelő lobbi mellé állt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, és engedélyezte a fakitermelési moratórium lezárását szeptember 30-i dátummal. Nem véletlen, hogy az ezt bejelentő, rövid posztjában két helyen is visszatér arra, amivel a bejegyzést kezdi, miszerint

Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágjuk az erdőket. Épp ellenkezőleg.

Illetve

A tarvágás továbbra is SZIGORÚAN TILOS a védett erdőkben!

A lépés kritikusai arra hívják fel a figyelmet, hogy nem kell ahhoz a fakitermelési terminológiában tarvágásnak nevezett módszert alkalmazni, hogy a gyakorlatban ugyanúgy eltüntessék a védett erdőket. A Válasz Online-os Zsupán András ezt így foglalta össze egy fb-posztjában:

„Persze ilyen gazság nem juthat a környezetvédelmi miniszter tudomására, hiszen a tarvágás az erdős nemzeti parkokban évek óta tilos, helyette fokozatos felújító vágást alkalmaznak, a végén végvágással. Az idős erdő ettől ugyanúgy eltűnik, de legalább nyelvileg átkereteztük a problémát.”

Hogy itt miért fontosak a szakkifejezések? Illusztrációnak itt egy, a WWF-es Gálhidy László által készített fotó a Tolna megyek Geresdi dombság egyik erdejében végzett végvágás eredményéről:

A képhez tartozó aláírás szerint Végvágás Natura 2000 területen – a tűző napra került aljnövényzetben védett fajok pusztuló töveinek sokaságával.

Tehát ez a végvágás, ami mostantól újra mehet. Persze egészen más, mint. a tarvágás, csak a nem faiparit végzett kívülállók látják kísértetiesen hasonlónak a végeredményét. Éppen emiatt tartják sokan álságosnak Gajdos kommunikációját, aki az ipari fakitermelés újraindítását a túlélésért küzdő erdőkben azzal a szöveggel jelentette be, hogy

A moratóriumnak vége, AZ ERDŐVÉDELEM FOLYTATÓDIK!

Gajdos döntése széles körben keltett értetlenséget. Elsősorban persze azért, mert ezt a moratóriumot ő maga hirdette meg idén májusban, sőt konkrétan ez volt az első döntése miniszterként. Akkor ez igazi rendszerváltásnak és üdítően új szemléletnek hatott az elmúlt évtizedek magyar állami erdőkezelése után.

És szimbolikus lépésnek, hogy pont egy ilyen témájú és ennyire határozott húzással kezdte. Pont emiatt hat ez a mostani visszavonulása legalább olyan erejű szimbólumnak. A Tisza egyik fő ígérete az volt, hogy pont ellentétesen fognak cselekedni a magyar embereket, magyar állatokat, magyar növényeket, magyar gombákat és egysejtűeket egyformán magasból leszaró Fidesz-tempóval. És hogy megtörik a több évtizedes megszokásokat. Hát ez a húzás most sajnos nem ebbe az irányba mutat. Különös tekintettel arra, hogy az aszály miatt még a szokottnál is sérülékenyebb a hazai erdők állapota. Nem véletlen, hogy hétfőn a WWF Hungary más szervezetekkel együtt nyílt levélben kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy hosszabbítsa meg a moratóriumot. Mint látható, hiába.