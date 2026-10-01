A szlovákiai iskolai késelés egyik áldozata, a 12 éves diáklány is belehalt a kórházban a sérüléseibe

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Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 12 éves kislány, akit egy 13 éves fiú késelt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva (Staskov) általános iskolájában.

A támadás kedd reggel történt, egy nyolcadikos általános iskolás késsel ment neki iskolatársainak és a tanároknak – egyikőjük, egy 61 éves tanárnő a helyszínen meghalt.

A kép illusztráció.
Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A támadás másik sebesültjét, az iskoláslányt kedden kritikus állapotban szállították helikopterrel a túrócszentmártoni (Martin) kórházba, ahol a műtéti beavatkozások ellenére csütörtökön életét vesztette.

A késelés harmadik áldozata, egy szúrt mellkasi sérülést szenvedett 44 éves pedagógus a hatóságok szerint már túl van az életveszélyen.

A rendőrség továbbra is vizsgálja, mi állhatott a támadás mögött. A 13 éves gyanúsítottat a helyszínen elfogták, később őrizetbe vették. Jelenleg egy mentális problémákra szakosodott elkülönítő intézetben áll megfigyelés alatt. (MTI)

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Úgy tudni, az elkövető egy nyolcadikos fiú volt, aki késsel támadt egy lányra és két tanárnőre.

Mészáros Juli
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