A jövő héten döntenek Orbán Balázs parlamenti mandátumáról

Megkérdeztük a párt sajtófőnökét, hogy a Fidesz-KDNP listájáról kit és mikor ültetnek be Orbán Balázs megüresedett országgyűlési képviselői helyére. Orbán ugyanis lemondott a mandátumáról és beült Szekeres Pál helyére az Európai Parlamentbe, Szekeres pedig a magyar Országgyűlésbe. De ez nem egyszerű csere volt, a korábbi EP-képviselő Lázár János szintén megüresedett mandátumát kapta, az pedig, hogy Orbán Balázst ki váltja, egyelőre nem lehet tudni.

„Várhatóan a jövő héten születik döntés ebben a kérdésben” – ennyit válaszolt kérdésünkre Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke.

Orbán időközben el is foglalta EP-képviselői helyét és rögtön az első munkanapján azzal kezdett, hogy levelet írt minden képviselő társának arról, hogy „mi folyik Magyarországon”.