A jövő héten döntenek Orbán Balázs parlamenti mandátumáról

Megkérdeztük a párt sajtófőnökét, hogy a Fidesz-KDNP listájáról kit és mikor ültetnek be Orbán Balázs megüresedett országgyűlési képviselői helyére. Orbán ugyanis lemondott a mandátumáról és beült Szekeres Pál helyére az Európai Parlamentbe, Szekeres pedig a magyar Országgyűlésbe. De ez nem egyszerű csere volt, a korábbi EP-képviselő Lázár János szintén megüresedett mandátumát kapta, az pedig, hogy Orbán Balázst ki váltja, egyelőre nem lehet tudni.
„Várhatóan a jövő héten születik döntés ebben a kérdésben” – ennyit válaszolt kérdésünkre Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke.
Orbán időközben el is foglalta EP-képviselői helyét és rögtön az első munkanapján azzal kezdett, hogy levelet írt minden képviselő társának arról, hogy „mi folyik Magyarországon”.
Az előző miniszterelnök korábbi politikai tanácsadója mindenkit figyelmeztetett, hogy az „autoriter liberálisok félnek az emberek haragjától, ezért az a legfontosabb céljuk, hogy a politikai versenyt kiiktassák”.