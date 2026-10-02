Áthelyeztek két rendőrt a HVG újságíróját sértegető e-mail miatt

Lezárult az Országos Rendőr-főkapitányság belső vizsgálata a HVG újságírójának küldött „sikítozó kékharisnyázós” e-mail ügyében, a továbbiakban két rendőr nem a kommunikációs területen folytatja a munkáját – írta pénteki közleményében az ORFK.

„A lefolytatott vizsgálat során feltárt információkból levontuk a következtetéseket. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja a munkáját”

– fogalmaztak. Azt nem közölték, kiket érint az intézkedés, és milyen munkakörben folytatják.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Martini Noémi, a HVG újságírója szeptember elején az utcai zaklatásokról kért interjút Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitánytól. Kérését elutasították, később pedig írásban elküldött kérdéseinek csak egy részére válaszoltak. Amikor ennek okáról érdeklődött, vélhetően véletlenül egy belső levelezésnek szánt e-mailt is megkapott. A „Kedves Attila!” megszólítással kezdődő levélben azt írták, hogy „Soma” – feltehetően Csécsi Soma szóvivő – szerint „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”. A rendőrség később bocsánatot kért.

A rendőrség vezetése és teljes állománya nevében elfogadhatatlannak nevezték a levélben megfogalmazottakat.

„A rendőrség munkatársaitól minden körülmények között kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várunk el, függetlenül attól, hogy milyen területen végzik feladatukat, és attól is, hogy egymással, állampolgárral vagy adott esetben újságíróval beszélgetnek. A szervezetünkben alapvető érték és elvárás, hogy ennek szellemében lássuk el a mindennapi szolgálatot”

– írták, majd azzal zárták: „Az új szervezeti kultúra fontos része, hogy elismerjük hibáinkat, tudjunk bocsánatot kérni és tegyünk meg mindent a megismétlődés elkerüléséért”.