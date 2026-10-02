Az Index szerint Nagy Márton a meghiúsult februári Fertő tavi találkozón mondta volna el a kollégáinak, hogy befejezi a politikai pályafutását

Miután a Válasz Online péntek reggel megírta, hogy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter nyár óta egy zürichi befektetési banknak dolgozik, az Index újabb értesüléssel jelentkezett. A lap szerint Nagy már bőven az áprilisi választás előtt eldöntötte, hogy kiszáll a politikából. Ebben a döntésében közrejátszhattak egészségügyi problémái. Másfél éve ugyanis szívklinikára került. Akkor azt közölte, hogy „kisebb beavatkozáson” esett át. Az Index most azt írja, korábban sztrókot is kapott.
A cikk érdekes része az is, amiben arról van szó, hogy azon a Fertő tavi találkozón, amit a miniszter szerint stábunk „vert szét”, be is jelentette volna a kollégáinak, hogy visszavonul.
Az államtitkárok és osztályvezetők meg sem érkeztek a helyszínre, Nagy pár perccel az érkezése után el is hagyta a helyszínt, ha tényleg ott akarta közölni a kollégáival a tervezett távozást, arra nem került sor. A szállodai költségeket később magánpénzből rendezték.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.
Kiderült, hogy pontosan mennyibe került a „szétvert” ausztriai míting.
A szerdai kormányülést is kihagyja.