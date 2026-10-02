Az Index szerint Nagy Márton a meghiúsult februári Fertő tavi találkozón mondta volna el a kollégáinak, hogy befejezi a politikai pályafutását

Miután a Válasz Online péntek reggel megírta, hogy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter nyár óta egy zürichi befektetési banknak dolgozik, az Index újabb értesüléssel jelentkezett. A lap szerint Nagy már bőven az áprilisi választás előtt eldöntötte, hogy kiszáll a politikából. Ebben a döntésében közrejátszhattak egészségügyi problémái. Másfél éve ugyanis szívklinikára került. Akkor azt közölte, hogy „kisebb beavatkozáson” esett át. Az Index most azt írja, korábban sztrókot is kapott.

A cikk érdekes része az is, amiben arról van szó, hogy azon a Fertő tavi találkozón, amit a miniszter szerint stábunk „vert szét”, be is jelentette volna a kollégáinak, hogy visszavonul.

Az államtitkárok és osztályvezetők meg sem érkeztek a helyszínre, Nagy pár perccel az érkezése után el is hagyta a helyszínt, ha tényleg ott akarta közölni a kollégáival a tervezett távozást, arra nem került sor. A szállodai költségeket később magánpénzből rendezték.