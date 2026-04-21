Nagy Mártonék kifizették a Fertő tavi kitelepülésük költségeit

Ahogy megírtuk, a Transparency International bíróságig ment, hogy megtudja, pontosan kik és hogyan szervezték Nagy Mártonék februári Fertő tavi kitelepülését, ami végül meghiúsult. Nagy Márton a helyszínen azt mondta, stábunk „verte szét” a találkozót, ami a miniszter szerint az „NGM” meetingje volt, a minisztérium szervezte le.

Azt már két hete kiderítette a Transparency International, hogy valójában nem az NGM, hanem az alá tartozó Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szervezte az utat, így hozzájuk fordultak, hogy adják ki az azzal kapcsolatos költéseket. Ennek az adatigénylésnek eleget tettek, így megtudhattuk a pontos összegeket.

A vendégek között ott lett volna Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezetője. Rajta kívül Túri Anikó közigazgatási államtitkár, Lóga Máté, Gerlaki Bence, Kisgergely Kornél államtitkárok, Kisfaludy Tamás, Kern Tamás helyettes államtitkárok, főosztályvezetők és egyéb vendégek vettek volna részt az eseményen, köztük egy edző is.

Kiderült, hogy 13 szobát foglaltak egyenként 169 eurós áron, így a szállás együtt 2197 euróba került. Nagy Mártonnak prémium szobát foglaltak 269 euróért. Lefoglaltak ezenkívül egy rendezvénytermet 1450 euróért, és a hozzá tartozó eszközök, bútorok után is fizetniük kellett 268 eurót. Ez így összesen 4184 euró, aminek a 85 százalékát előlegként decemberben kifizették.

A szoba és teremfoglalások előzetes számlája.

A végső számlán látszik, hogy voltak további költések is. Ha jól értjük, szobaillatosítóra is elköltöttek 300 eurót, legalábbis a Room Reed kifejezésre nem találtunk más megoldást, mint az illatosított olaj, amit szobák frissítésére, hangulatosabbá tételére használnak. Ki kellett fizetniük a vacsorát is, ami 520 euró volt, és a szervizdíjat, ami 317,35 euró.

A végszámla, amin további költések is szerepelnek.

Így Nagy Mártonék meghiúsult egynapos elvonulásáért összesen 5321 eurót, akkori árfolyamon 2 015 495 forintot kellett fizetni. Meg kell jegyezni, hogy forrásunk e szerint az adat szerint tévedett, amikor hárommilliós költségről beszélt.

A számlát tehát az Államadósság Kezelő Központ fizette. A Transparency Internationalnek adott tájékoztatásban azt írják: „A részt vevő személyek a felmerült teljes költséget maguk viselték.” Ez arra utal, hogy utólag befizethették az összeget az ÁKK-nak.