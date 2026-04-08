Kiderült, hogy nem úgy volt Nagy Mártonék Fertő tavi kitelepülése, ahogy arról a miniszter beszélt

Kiderült, hogy nem a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szervezte Nagy Mártonék februári Fertő tavi kitelepülését, ahogy azt nekünk állította a helyszínen a miniszter. A Transparency International (TI) egészen a bíróságig ment, hogy megtudja, pontosan kik és hogyan szervezték az utat, amelyet – a miniszter szerint – mi hiúsítottunk meg. A részletek előtt elevenítsük fel a videót:

A videóban Nagy Márton a következő állításokat tette az út szervezésével kapcsolatban:

„Itt mindenki maga fizette a szobáját.”

„Az NGM szervezte le és az NGM dolgozói a magán pénzükből fizették ezt.”

„Szétvert egy olyan meetinget, amit az embereimmel több mint egy éve szerveztünk, hogy megbeszéljük, hogy a gazdasági minisztériumnak mik a legfontosabb feladatai.”

Ezen kívül még március elején Vajda Zoltán MSZP-s képviselő nyújtott be írásbeli kérdést Nagy Mártonnak „Meghiúsult osztrák kiruccanás?” címmel. A képviselő hat kérdést intézett a miniszterhez arról, miért egy osztrák szállodában tartott volna értekezletet kollégáinak. Erre a minisztérium nevében Fónagy János államtitkár mindössze ennyit válaszolt:

„[M]iniszter úr 2026. február 13-án munkaidőn túl, saját költségen közvetlen munkatársaival szándékozott kötetlen beszélgetés céljából találkozni. Kérdésként megfogalmazott állításai minden alapot nélkülöznek”.

Ezzel párhuzamosan azonban a Transparency International is közérdekű adatigényléssel kérdéseket tett fel a minisztériumnak, összesen kilencet. Ezeket felsoroljuk, csak hogy látszódjék, mire voltak kíváncsiak pontosan:

Ki döntött arról, hogy a „Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról” szóló megbeszélést külföldön tartsák? Mi az indoka annak, hogy az NGM a „Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról” szóló megbeszélést külföldön szervezte meg? A jelen ügyben az NGM hány személynek, hány szobát, hány éjszakára és milyen áron foglalt le, valamint milyen járművel vagy járművekkel történt a kiutazás? A Transparency International Magyarország Alapítvány kéri megküldeni a jelen ügyben a szállás foglalásával kapcsolatos azon egy vagy több iratot, így például a szállásfoglalási iratot és annak szállászolgáltató általi visszaigazolását, amelyből megállapítható, hogy az NGM hány személynek, hány szobát, hány éjszakára és milyen áron foglalt le. A Transparency International Magyarország Alapítvány kéri megküldeni azt az egy vagy több iratot, amelyből megállapítható, hogy a program lemondása miatt mekkora összeget kell kifizetni bánatpénz, kötbér vagy más hasonló büntetés vagy kötelezettség címén. Amennyiben a „Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról” szóló megbeszélésen való részvétel az NGM vezetőinek a hivatali feladatai közé tartozott, miért merült fel, hogy a résztvevők saját maguk fizessék a szállásköltséget? Amennyiben a „Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról” szóló megbeszélésen való részvétel nem tartozott az NGM vezetőinek a hivatali feladatai közé, miért az NGM szervezte az eseményt és miért az NGM foglalta le a szállást? Az NGM létrejötte óta hány alkalommal fordult elő, hogy a „Nemzetgazdasági Minisztérium elött álló feladatokról” szóló megbeszélést külföldön tartották meg és mely külföldi országban történt minisztériumi megbeszélés? A „Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról” szóló korábbi, szintén külföldön tartott megbeszélések résztvevői saját maguk fizették meg a szállással és utazással kapcsolatos költségeiket?

Miután az NGM nem válaszolt a közérdekű adatigénylésre, a TI bírósághoz fordult, ahol április 1-jén kénytelen volt megjelenni az NGM ügyvédje, hogy válaszokat adjon a kérdésekre.

Ezekből kiderült, hogy nem az NGM, ahogy azt a miniszter állította, hanem az Államadósság Kezelő Központ szervezte az utat.

Kicsit részletesebben: az ügyvéd azt állította, hogy a minisztériumnál mindössze egyetlen naptárbejegyzés létezik az útra vonatkozó adatként, így nem ők az adatkezelők, nem is náluk kell „közadatigényelni” ezzel kapcsolatban. „Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. intézte az adatigényléssel érintett foglalást, tehát az adatok kezelője az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Bírói kérdésre előadom, hogy az alperesi minisztérium államtitkárai és miniszterei, valamint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezetője jelentek volna meg” – írja erről a bírósági jegyzőkönyv Balsai ügyvéd szavait idézve.

Azt mi is tudtuk, hogy a vendégek között ott lett volna Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezetője. Rajta kívül Túri Anikó közigazgatási államtitkár, Lóga Máté, Gerlaki Bence, Kisgergely Kornél államtitkárok, Kisfaludy Tamás, Kern Tamás helyettes államtitkárok, főosztályvezetők és egyéb vendégek vettek volna részt, köztük egy edző is. Tudomásunk szerint összesen 13 főre foglaltak szállást.

A TI közadatigényléséből lényeges elem még, hogy elismerték azt, ami a videón is egyértelműen látszik, hogy a miniszter a szolgálati autójával érkezett, a többi résztvevő esetében pedig a kiutazás módjára vonatkozó kérdést elintézték azzal, hogy ők végül meg sem jelentek.

Egyebekben az Államadósság Kezelő Központhoz irányították a TI-t. Úgy tudjuk, el is küldték már a kérdéseket oda is, hisz mindebből az még mindig nem derült ki, pontosan hogyan finanszírozták volna a több millió forintba kerülő utat. A fenti fejlemény után mi is kérdéseket küldtünk az NGM-nek arról, hogy miért mondta azt korábban a miniszter, hogy a minisztériuma szervezte az utat, miközben az ÁKK volt a szervező, és az ÁKK-nak is, hogy árulják el, csupán szervezték az utat, vagy finanszírozták is azt.