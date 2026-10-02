Benyújtották az ukrán parlamentnek a magyar kisebbség oktatási jogait megerősítő törvényjavaslatot

Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Vsevolod Csentsov személyesen tájékoztatott arról, hogy az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat – közölte a külügyminiszter a Facebookon. A javaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán törvényhozás.

Fotó: Mako Andras/Mako Andras

A miniszter szerint a tervezet elfogadása „megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit”. A törvényjavaslatot „az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg”, írta a miniszter, aki szerint „néhány hónap alatt több és valódi eredményt értünk el a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak megerősítése kapcsán, mint az Orbán-kormány 10 év alatt”.

Magyar Péter miniszterelnök is üdvözölte a Facebookján a törvényjavaslat benyújtását. Akárcsak a külügyminiszter, ő is azt írta, hogy a törvény a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit erősíti meg Ukrajnában.

Szerhij Babak, az ukrán parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke azt írta a Telegram-csatornáján, hogy sikerült olyan megoldást találni, amely egyszerre védi az ukrán nyelvet, és "érthető" jogokat biztosít a nemzeti kisebbségeknek, valamint az őslakos népeknek, ezenkívül elhárít egy akadályt - Magyarország két tárgyalási klaszter megnyitását gátló vétóját -Ukrajna európai integrációs útjáról.

A politikus kiemelte, hogy a törvényjavaslat pontosabban meghatározza, hogy az államnyelv mellett hogyan használhatók az őslakos népek és az EU hivatalos nyelvei közé tartozó nemzeti kisebbségek nyelvei. „Ha egy adott oktatási intézményben van olyan osztály, ahol a gyerekek magyar nyelven tanulnak, akkor az Európai Unió egyik tagállamának nyelvét nemcsak a tanulás során, hanem a tanárokkal és az oktatási folyamat többi résztvevőjével való kommunikáció során is használhatják” – idézi Babakot az MTI.