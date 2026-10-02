Felfüggesztették a kivégzéseket Tennessee-ben, miután egy nő két halálos injekciót is túlélt

Legalább az év végéig felfüggesztette a kivégzéseket Bill Lee, Tennessee republikánus kormányzója, miután szerda este sikertelenül próbálták végrehajtani a halálos ítéletet az 50 éves Christa Pike-on – írja a Guardian.

A nőnek két adag pentobarbitál beadása után is vert a szíve, és horkolt. A kivégzési kísérletet megszakították, Pike-ot pedig kórházba szállították, ahol életmentő ellátásban részesült.

„Ez tragédia. Senki nem akarta, hogy megtörténjen az, ami tegnap este történt. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie”

– mondta Lee csütörtökön, hozzátéve, hogy független vizsgálatot rendel el az eset miatt.

Pike lett volna az első nő, akit 1820 óta kivégeznek Tennessee-ben. 1996-ban, alig húszévesen ítélték halálra, mert társaival egy erdőbe csalták, majd megkínozták és megölték a 19 éves osztálytársukat, Colleen Slemmert. Pike kivégzését nem sokkal a tervezett időpont előtt elhalasztották, majd az utolsó pillanatban mégis engedélyezték.

Christa Pike Fotó: HANDOUT/AFP

Pike csütörtök délután továbbra is kórházban volt. Egyik ügyvédje, Randy Spivey sajtótájékoztatón közölte:

„Válságos állapotban van, életmentő ellátásban részesül. Jelenleg ennyit tudunk.”

Spivey szerint a kivégzési kísérlet során hét tűt használtak, és az egyik elgörbült, amikor kihúzták Pike karjából.

„A tegnap este történtek nem egyszerűen szakszerűtlenek voltak, hanem kegyetlenek, és kínzással értek fel. Ráadásul előre láthatók voltak”

– mondta.

A meghiúsult kivégzés után Pike ügyvédei közleményben bírálták az eljárást:

„Tennessee államnak ma este ismét nem sikerült végrehajtania egy törvényes kivégzést. Nem okoz örömöt számunkra, hogy igazunk lett, de Ms Pike aggályai beigazolódtak: nehéz volt vénát találni, a vénák megrepedtek, a pentobarbitál hatóanyaga túl gyenge volt, és nem állt rendelkezésre sürgősségi orvosi ellátás arra az esetre, amikor a dolgok – elkerülhetetlen módon – rosszra fordultak; mindez pedig egy olyan protokoll alapján történt, amelyet továbbra is titkolózás övez”.

A jogi csapat orvosi szakértője szerint nagyon valószínű, hogy Pike maradandó agykárosodást szenved az elrontott kivégzési kísérlet következtében.

Tennessee büntetés-végrehajtása ugyanakkor azt állítja, hogy a személyzet betartotta az előírásokat. Dorinda Carter szóvivő közleménye szerint „az állam törvényes, rögzített, a legfőbb ügyész hivatala által jóváhagyott kivégzési protokolljának minden lépését betartotta”. Hozzátette: a használt szer korábban következetesen hatásosnak bizonyult, a protokoll pedig nem engedélyezett további beavatkozásokat az elvégzetteken túl. Az AP szerint az állam kivégzési protokollja egy második adag beadását írja elő, ha a fogvatartott az első után nem halt meg. Arról azonban nem rendelkezik, mi a teendő, ha a második adagot is túléli.

Bill Lee kormányzó. Fotó: BRETT CARLSEN/Getty Images via AFP

Robin Maher, a Halálbüntetési Információs Központ ügyvezető igazgatója szerint szervezetük hét másik olyan esetről tud, amiben az elítélt túlélte a kivégzési kísérletet, miután a személyzet nem talált megfelelő vénát a halálos injekció beadásához. Olyan eset viszont eddig nem volt, hogy valaki a szerek beadása után is életben maradt.

„Ez a sikertelen kísérlet a legsúlyosabb, amit valaha láttunk, és semmilyen más, a modern korban elrontott kivégzéshez nem hasonlítható”

– írta Maher. A történtekért a kivégzési eljárások körüli titkolózást és a hatóságok felelősségvállalásának hiányát okolta.

Tennessee-ben májusban szintén a Riverbend börtönben fújták le Tony Carruthers kivégzését, miután egy órán keresztül próbálkoztak, hogy infúziót adjanak az elítéltnek. A kormányzó döntése az államban egyetlen kivégzést érint, Gary Wayne Suttont – aki 1996 óta vár a halálsoron – december 3-án végezték volna ki.