Felszabadították a stratégiai dízel- és nyersolajkészleteiket a G7 országok

A G7 országok, a világ vezető ipari hatalmai 100 millió hordó dízelt és nyersolajat fognak felszabadítani stratégiai készleteikből a következő négy hónapban, hogy így próbálják meg csökkenteni az üzemanyagárakat, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az olajexportjukat. Mindezt Emmanuel Macron francia államfő jelentette be pénteken.

„Úgy döntöttünk, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálásával felszabadítjuk a stratégiai készleteket, dízel és nyersolaj formájában, a következő négy hónapban, akár 100 millió hordóig” - mondta Párizsban a G7 állam- és kormányfőinek videókonferenciája után.

„Megállapodtunk abban, hogy nem lesz korlátozás, tilalom a G7 tagjai között az exportban” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy Donald Trump amerikai elnök, aki kilátásba helyezte az amerikai dízelexport korlátozását, „nagyon egyértelmű volt ebben a kérdésben”.

„Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak” – mondta Macron.

A G7 vezetőinek a tanácskozás után kiadott közös nyilatkozata szerint a készletek felszabadítása azonnal megkezdődik és négy hónapon át tart, az első húsz napban pedig a G7 tagjai és partnereik jelentős mennyiségű dízelt bocsátanak piacra. A Hetek vezetői megerősítették azt is, hogy tartózkodnak az energia és az energiatermékek G7-országok közötti exportjának korlátozásától, és más termelőket is arra szólítottak fel, hogy ne vezessenek be exporttilalmakat.

A pénteki egyeztetést a francia elnök kezdeményezte, miután telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel az emelkedő üzemanyagárakról, valamint a nyersolaj és a finomított kőolajtermékek világpiaci helyzetéről. A francia elnök Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is egyeztetett a kérdésről. Macron a tanácskozás előtt arról beszélt, hogy a Hetek összehangoltan, az export korlátozása nélkül lépjenek fel az üzemanyagárak emelkedésével és a finomított kőolajtermékek ellátásával kapcsolatos problémák kezelésére.

Az Egyesült Államok az elmúlt napokban felszólította Franciaországot és Németországot, hogy szabadítsanak fel dízelt stratégiai készleteikből, ellenkező esetben pedig az amerikai dízelexport korlátozását helyezte kilátásba – írta a Reuters csütörtökön három, a tárgyalásokhoz közel álló forrásra hivatkozva. (MTI)