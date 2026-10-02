Hm, mik vannak: Szánthó Miklós megbízta Szánthó Miklóst, a teljesítést Szánthó Miklós igazolta az Alapjogokért Központnál

Az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját – közölte pénteken a Miniszterelnökség, miután feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az eljárásban a közlemény szerint bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni.

A Miniszterelnökség felidézi: a korábbi, Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelőn (BGA) keresztül 2021 és 2024 között háromszor adott állami támogatást az Alapjogokért Központnak, pontosabban az azt működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft-nek. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a „Brüsszel a mi szemünkkel” című projektre, továbbá tavalyelőtt már a Központ szakmai programjaira és működésére, méghozzá úgy, hogy a pénzt nyílt pályázati eljárás nélkül adták oda. Egyébként a BGA pénzosztásairól az elmúlt években számos cikket írtunk, ezek a cikkeink itt találhatók; röviden összefoglalva: a támogatásaik fura módon gyakran gravitáltak pszeudo-fideszes álcivil szervezeteknél.

A Miniszterelnökség mai közleménye szerint az iratok átvizsgálásakor „több szabálytalannak és hiányosnak tűnő elemet találtak”. Példaként említik, hogy egy 2021 júliusi jegyzőkönyv arra utal: a támogatott projekt megvalósítási időszakának első napján az Alapjogokért Központ három vezetője, Szánthó Miklós, Kovács István Gergely és Törcsi Péter egyhangúlag havi bruttó 1 431 639 forint megbízási díjat állapított meg saját magának. Ezt az összeget 2022-ben megerősítették maguknak, majd 2023 júniusában havi bruttó 1 574 803 forintra emelték.

Ezeknél a döntéseknél külső jóváhagyásnak, felügyeletnek vagy ellenjegyzésnek nincs nyoma az iratokban. Az iratok között találtak olyan, 2023-ra vonatkozó megállapodást és hozzá tartozó teljesítési igazolást, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szánthó Miklós írt alá.

A támogatott tevékenységek teljesítéséről minden évben szakmai beszámolót kellett készítenie a kedvezményezettnek, de ezeket általános kategóriamegjelöléssel, szűkszavúan intézték el. „Konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak, a listán sajtótájékoztatók, rövid sajtópublikációk, rádió- és televízióinterjúk, valamint honlapbejegyzések szerepelnek” – áll a közleményben. A Miniszterelnökség szerint a pénzügyi elszámolásról készített dokumentáció szerződéseket, számlákat, bérjegyzékeket, bankszámlakivonatokat, valamint sajtótájékoztatókról készült összefoglalókat és fotókat tartalmaz, de tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem.

Az érintetteknek kifizetett megbízási díjak a három év alatt 188,5 millió forintot tettek ki a támogatás 410 millió forintos keretéből. A megbízási díjak odaítélésének módja, a teljesítés és az elszámolás dokumentációjának hiányosságai miatt a Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, zárul a közlemény.