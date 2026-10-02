Magyar Péter: Az árrésstop tönkreteszi az agráriumot, meg kell fontolni a kivezetését

Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat – mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, országjárása kisvárdai állomásán. Az árrésstopot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkremennek az agrárium szereplői.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Alacsony a felvásárlási ár, és az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű, Lengyelországból hozott termékeket adják el, mert nem hajlandóak viselni az árrésstop miatt keletkező veszteséget. Azt is mondta: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre az árrésstop miatt.

Az előző kormány meg akarta őket védeni azzal, hogy nem kellett alkalmazniuk az árrésstopot, de az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló, nagy élelmiszerláncok élték túl. Nem véletlenül kéri mindenki az árrésstop kivezetését, és mivel jelenleg az infláció nem 20-30 százalék, mint az Orbán-kormány alatt, hanem 1,7 százalék, és az utóbbi hónapokban még csökkent is több élelmiszer ára, meg kell fontolni a kamarákkal, az élelmiszer-üzletláncokkal együttműködve az intézkedés kivezetését – hangoztatta.

Magyar Péter Kisvárdán hosszan beszélt Seszták Miklósról és Hankó Balázsról is, akiket a héten tartóztattak le a hatóságok. A miniszterelnök beszédéről ebben a cikkben írtunk hosszabban. (via MTI)