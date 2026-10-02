Megalakulhat-e az öttagú öltönyben a börtönben frakció? – kérdezte Magyar Péter Kisvárdán, Seszták Miklós városában

A már szokásos koreográfiát követve, az István, a király zenéjére, egy nemzeti zászlót magasra tartva érkezett meg Magyar Péter a kisvárdai nagygyűlésére. Mellette volt Dicső Viktória, a térség tiszás országgyűlési képviselője. A héten letartóztatott Seszták Miklós városában, a NER egyik emblematikus helyszínén, Kelet-Magyarország Felcsútján folytatódott Magyar Péter őszi országjárása. Veszprém, Pécs és Szolnok után ez a negyedik város, ahová ellátogat a miniszterelnök.

Magyar Péter most először szólalt meg azután, hogy a héten Orbán Viktor kormányának két miniszterét, Seszták Miklóst és Hankó Balázst letartóztatták. Seszták esetében azon volt a hangsúly, hogy Kisvárdán és környékén végre nem kell félni, Hankónál pedig a feladásának a – a miniszterelnök szavaival – Benny Hill Show-ba illő körülményein. Többször szóba hozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is, szerinte most már látszik, hogy érdemes türelmesnek lenni.

„Szép jó napot kívánok a szabad Kisvárdán” – kezdte beszédét a miniszterelnök, megköszönve a választókerületnek, hogy nem félt. Magyar szerint itt érződik legjobban, hogy lobog az a tisztítótűz. A választás azt üzente, hogy egyetlen város sem lehet a jövőben egyetlen politikusé, se fideszesé, se tiszásoké.

Dicső Viktória azt kérdezte a tömegtől, hogy milyen érzés az, ha szabadon ki lehet jönni a térre, ha nem listázzák az embereket. Úgy érezte, van egy bája annak, hogy Seszták most azon aggódik, hogyan alakul a térség gazdasága, miközben őt egy cél vezérelte: hogy lehet minél többet lopni.

Dicső Viktória és Magyar Péter Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Sesztáknak még egy imalánc sem jutott

A szót visszavevő Magyar Péter szerint az utóbbi években sok tízmilliérd forint magyar adófizetői pénz érkezett erre a környékre. Ezt az összeget leginkább saját magukra költötték a „helyi cosa nostra” tagjai, de lehet, mondta Magyar, hogy magukat ukrán maffiának nevezték, mert Ukrajna közelebb van, mint Szicília.

Magyar szerint az a kérdés, hogy a lówellnesszel, angol nyelvű bentlakásos teniszakadémiával, a filmparkkal, a stadionnal, a csigagyárral jobbak lettek-e az utak, több lett-e az orvos, ápoló, pedagógus. „Már senki nem veheti el Sesztáktól, hogy ő lett az első tagja az öltönyben a börtönben-program első tagja.” Magyar elviccelődött azzal, hogy az öltönyben a börtönben-frakció megalapításához öt tag kell. „Meglátjuk, meg lesz-e” – mondta. Szerinte beszédes, hogy Sesztákot a Fidesz-KDNP sem próbálta megvédeni. Magyar szerint öt éve is, tíz éve is mindenkinek köztudott volt, hogy Seszták lopott. Nem véletlen, hogy még egy imaláncot sem szervezett neki a KDNP.

Nem érdemes Belfastig menni

Azzal is megnevettette a közönségét, hogy Hankót biztos azért hagyta ott az autó a parlamentnél, mert a sofőr ahhoz szokott: csak bedobnak a hátsó ülésre egy táska pénzt. A Fidesz tragédiának próbálta beállítani a Hankó elleni eljárást, de volt ott egy sofőr, aki a komédiáról gondoskodott. Azon is elpoénkodott, hogy „a Fidesz sokszor elmondta, hogy senkit nem hagynak az út szélén, aztán őt mégis otthagyták” – mondta.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Azon is élcelődött, hogy Orbán Viktor úgy élőzte a Facebookon Hankó utolsó szabadlábon töltött perceit, hogy közben Belfastban, Kisvárdától kétezer kilométerre focimeccset nézett. „Ez EU-n belül van kiadatás, ezért nem érdemes olyan messzire menni” – mondta Magyar.

Nem a parlamentben kéne ülniük

Hankóék ezer egyedi döntéssel, érdemi bírálat nélkül szórtak szét 17 milliárd forintot. Magyar szerint olyan is volt, aki nem kért, mégis milliókat kapott. Olyan is volt, aki 10 milliót kért, és 30-at kapott. Tóth Gabit, Pataki Attilát, a fia cégét, Gáspár Győzőt és családját, kis Grófót, Dopemant, Fásy Ádám családi vállalkozását, Mága Zoltánt külön is említette. „Ahhoz kell pofátlanság, hogy valaki úgy tesz, mintha jótékonyokdik, de közben milliárdokat kap közpénzből” – mondta Magyar, aki szerint az Mészáros-Lőrinc-féle jótékonykodás, ha 5 megdobnak 5 milliárddal és jótékonykodsz belőle 5 milliót. Ezt a pénzt a magyar kultúrától, a magyar emberektől vették el. Ezt a pénzt a Fidesz és a KDNP embertelen, fenyegető, megosztó, hazug kampányára fordították, mondta. Ez egy bűnszövetség volt, amiben valószínűleg az egész Fidesz és KDNP frakciója benne van, legalábbis azok, akik egyéni képviselőjelöltek voltak. Ez tiltott pártfinanszírozás, tiltott kampányfinanszírozás. Aki közpénzen folytatott pártpolitikai kampányt, ott ülhet-e a parlamentben? Máshol ülhetne, de nem a magyar parlamentben.

A maffiafilmeknek sem az első tíz perce az érdekes

Az Állami Számvevőszék feladata lenne, hogyha egy párt tiltott kampányfinanszírozást követ el, akkor indítson eljárást, tegyen feljelentést. Magyar szerint nem járja, ha azért tartunk fel sok pénzért állami szervezetetek, hogy aztán ne csináljanak semmi. Az ÁSZ-nak vagy a Legfőbb Ügyészség vezetőinek azt üzente: bűnösök között cinkos, aki néma, a bűnpártolás nem bocsánatos bűn. Ugyanezt üzente a környék volt országgyűlési képviselőinek, így Simon Miklósnak és Tilki Attilának. Az emberektől türelmet kért, a büntetőeljárásokban nem szabad hibákat elkövetni, nehogy ügyvédek garmadája lehetetlenné tegye a „bukott maffia” elítélését.

Sokan kezdetben türelmetlenek volt, teljes joggal, de négy hónapnak kellet eltelnie, hogy két miniszter már börtönben van. „A maffiafilmeknek sem az első tíz perce a legérdekesebb” – mondta.