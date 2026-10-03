A német elnök a Weimari Köztársaságot emlegette a szélsőséges erők előretörése miatt

Németországot a Weimari Köztársaság idején bekövetkezett szakadás fenyegeti - figyelmeztetett szombaton a szövetségi elnök Brémában, a német egység napja alkalmából elmondott ünnepi beszédében. Harminchat évvel a német újraegyesítés után Frank-Walter Steinmeier úgy látja, hogy Németország szabad, demokratikus alkotmányos rendje komoly veszélyben van. „A szélsőséges erők elviselhetetlen politikai demagógiája, amelyek kiélik rombolási vágyukat, más embereket kigúnyolnak és fenyegetnek, nemcsak a szabadságot és a demokráciát veszélyezteti – hanem a belső egységünket is” - mondta.

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök Fotó: SINA SCHULDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A szövetségi elnök úgy látja, hogy Németországnak minden korábbinál nagyobb szüksége van megfontolt, következetes, hozzáértő és kitartó kormányzati politikára, és figyelmeztetett arra is, hogy a demokratikus párbeszédet

„a Kreml trolljai, a német szélsőjobboldali aktivisták sőt, a téveszmékben élő baloldali autoriter szereplők által kiagyalt dezinformációs kampányok segítségével ássák alá, az internet gátlástalan urai pedig elárasztják velük a világhálót.”

A szövetségi elnök utalt a legutóbbi tartományi választások eredményeire is, amik a politikai szélsőségek megerősödéséhez vezettek. „Minden szavazat számít, mindegyiket komolyan kell venni” – mondta. „Éppen ezért nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy a választók negyede, sőt még több is a szavazatával azt fejezi ki, hogy elfordul köztársaságunk fontos alapvető döntéseitől.” Steinmeier elismerte, hogy mind az ország nyugati, mind pedig a keleti felében sokan nem bíznak a rendszerben. Beszédben közvetlen párhuzamot vont Németország második világháború előtti korszakával, amikor az elkeseredett politikai megosztottság végül a Weimari Köztársaság bukásához vezetett. „Egyelőre nem tudjuk, vajon Berlin is a Weimari Köztársaság sorsára jut-e.”.

A szövetségi elnök „önkritikára és elgondolkodásra” szólította fel a politikai döntéshozókat. „Kíméletlenül fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit mulasztottak el az elmúlt három és fél évtizedben a szövetségi és tartományi kormányok, ami miatt ilyen sok ember elfordul tőlük, és a szélsőségesek ilyen nagy visszhangra találnak.”

Németországban az utóbbi hetekben több tartományban is választást tartottak. A keleti részen lévő Szász-Anhaltban az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali párt nyert, míg Berlinben a radikális Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot. (Tagesspiegel/MTI)