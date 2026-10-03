A súlyos választási vereség óta ritkán csinál ilyet a Fidesz, de most elindul egy időközi önkormányzati választáson

Egy fideszes jelölt csap össze egy helyi egyesület színeiben induló tiszással a nagykátai 5-ös választókerületben.

A Fidesz a nyáron sorra jelentette be, hogy a megújulásra hivatkozva nem indul olyan települések időközi választásain sem, ahol pedig többségek szerzett 2024-ben.

Nagykátának az a településrésze, ahol most a választást rendezik, a tavaszi országgyűlési választáson viszonylag nagy többséggel a fideszes jelöltre szavazott.

Az április 12-ig országgyűlési választáson elszenvedett vereség óta mindössze egy időközi választáson indult fideszes jelölt: május 10-én Esztergomban Steindl Balázs. Jól is tette, mert a 3-as választókerületet magabiztosan húzta be. A megjelentek 100 százaléka rá adta szavazatát, mivel ellenfele, az nem volt. Az már mellékes, hogy mindössze 110 ember szavazott rá az 1948 névjegyzékbe vett választóból.

Megújulás miatt zárva

A siker nem részegítette meg az egykori kormánypártot. Ezt követően egyetlen választáson sem indult, olyan városokban sem, ahol pedig jelen vannak, sőt, akár a képviselő-testület többségét is ők adják. Nem lehetett a Fideszre szavazni Jászberényben, Kerepesen, Ráckevén, Békéscsabán, Mohácson, Makón, Mezőtúron vagy Mátészalkán sem.

A távolmaradást azzal magyarázták, hogy most a megújulás a legfontosabb. „Minden erőnket arra összpontosítjuk, hogy – Magyarországhoz hasonlóan – Békéscsabán is olyan új ajánlatot dolgozzunk ki a választópolgárok számára, amely szilárdan épít keresztény, polgári értékeinkre, ugyanakkor őszintén reagál mindazokra a kritikákra, amelyek a többségi támogatottság elvesztéséhez vezettek” - írták például Békéscsabán, és hasonló magyarázata volt a távollétnek Makón is. „Közösségünk továbbra is büszke az elért eredményeire, vállaljuk értékeinket, de értve a választók nemrégiben hozott döntését, számunkra a megújulás feladata most az elsődleges.”

A Tisza nem indít jelöltet, mégis nyerhet

A nagykátai 5-ös választókerületben Molnár István halála miatt írtak ki időközi választást vasárnapra. A 2024-es önkormányzati választáson mind a nyolc egyéni választókerületben a fideszes jelölt nyert, és Dorner Gábor is győzött a polgármester-választáson. A 12 ezres város erősen fideszes kötődésű. 2006 óta a volt kormánypárt adja a polgármestert, és mindössze négyszer volt olyan, hogy ne a fideszes jelölt nyerte volna valamelyik választókerületet.

A Fidesz ezúttal indít jelöltet, noha a képviselőtestületben így is, úgy is biztos a többsége. A jelöltjük Czakó Sándor Imréné Barad Rita, aki 48 éven keresztül tanítónőként dolgozott a Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában.

A Tisza Párt most sem indít jelöltet, önkormányzati szinten egyedül Budapesten van képviselete a pártnak. Az más kérdés, hogy a Tisza szigetei és a tiszás országgyűlési képviselők támogatnak helyi jelölteket. Augusztus 30-án maga Magyar Péter büszkélkedett el azzal, hogy az általuk támogatott jelöltek „fölényes, kétharmados” győzelmet arattak Enyingen, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Sárváron. Ezek a jelöltek hivatalosan függetlenként vagy egy helyi egyesület jelöltjeként indultak.

Így lesz ez most vasárnap a nagykátai 5-ös választókerületben is, ahol Krámli József ugyan a Tegyünk Együtt 'Kátáért jelöltje, de nem csinált titkot abból, hogy emellett tiszás is.

Tizenhat év fideszes kormányzás után különös, de fel kell tenni a kérdést: miért indul a Fidesz Nagykátán? Nos, ehhez elég megnézni azt, hogy szavaztak a nagykátaiak az áprilisi országgyűlési választáson. A nyolc szavazókörből hatot nyert a tiszás Polgár György, egyben mindössze hét szavazattal nyert a fideszes Pogácsás Tibor. És volt egy olyan szavazókör, ahol Pogácsás elég nagy fölénnyel, 443:370-re verte Polgárt. Ez éppen az a szavazókör, aminek határa megegyezik a 5-ös önkormányzati választókerülettel, ahol most az időközi választást rendezik.

Vasárnap kiderül, hogy még mindig fideszes-e az, ami április 12-én az volt.