Brüsszelből kér segítséget a Fidesz

Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány „önkényuralmi” lépéseiről a Fidesz és a KDNP - közölte a két párt európai parlamenti képviselőcsoportja. Az ellenzéki szereppel ismerkedő képviselők az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának azt írták, hogy „a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják”.

Kormányzati plakát 2026-ból Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Fidesz és a KDNP képviselői szerint az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, „mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza-kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban”.

Kormányzati plakát 2021-ből Fotó: Kiss Bence/444

A levélben úgy fogalmaztak:, hogy a tiszás parlamenti többség „alkotmányos puccsot hajtott végre”, és ennek elemeként említették, hogy az Országgyűlés meghatározta, hány évig lehet valaki parlamenti képviselő vagy miniszterelnök, illetve eltávolította Sulyok Tamás köztársasági a hivatalából.

Kormányzati plakát 2017-ből Fotó: Botos Tamás/444

Valamint az ellenzéki EP-képviselők nehezményezték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, amelyet levelükben „politikai rendőrségként funkcionáló szervezetként” minősítettek, azt állítva, hogy annak célja koncepciós eljárások indítása a Tisza Párt és Magyar Péter politikai utasításai alapján.

Kormányzati plakát 2025-ből Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva azt írta: „Szánalmas és röhejes, ahogy a fideszes maffia magyar ügyészeket és rendőröket fenyeget, amiért végzik a munkájukat, és közben ahhoz a Brüsszelhez rohan panaszkodni, amelyet éveken keresztül gyalázott”. Majd egy másik posztban azt kérdezte: