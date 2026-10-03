Elbukhat-e Marine Le Pen elnöksége a saját miniszterelnök-jelöltjén?

Amióta Marine Le Pen ítéletét enyhítette július elején a bíróság, pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) valósággal szárnyal: Le Pen fölényesen vezeti a közvélemény-kutatásokat a jövő évi elnökválasztás előtt, sőt, most már minden nagyobb mérés szerint a második fordulónak is ő lenne az esélyese, akárkivel is kellene megmérkőznie. Múlt vasárnap a párt jól szerepelt a szenátusi választásokon is, és már frakciót alakíthat a francia felsőházban.

Minden remekül alakult tehát Le Pen szempontjából, ám egy nappal a szenátusi választás után a Mediapart oknyomozó portál olyan, régebbi privát üzeneteket publikált, amelyeket Jordan Bardellának, a párt elnökének és a leendő miniszterelnök-jelöltnek tulajdonít, és amelyekben súlyos antiszemita kijelentések szerepelnek. Bardella ugyan kapásból hamisítványnak nevezte az üzeneteket, az ügy könnyen okozhat álmatlan éjszakákat nemcsak Bardellának, de magának Marine Le Pennek is. Főleg, hogy a Mediapart közzé is tette az általa bizonyítéknak szánt képernyőfotókat, és ezek nem éppen Bardellát igazolják.

Le Pen és Bardella nyáron Fotó: PHILIPPE MAGONI/AFP

Az ideális vő mégsem hibátlan?

Ha úgy fogalmaztunk, hogy Marine Le Pennek jól telt az elmúlt pár hónap, akkor Jordan Bardellának már jóval nehezebb volt ez az időszak. A még mindig csak 31 éves politikus tényleg üstökösként robbant be a francia politikába: 23 évesen már ő vezette az RN listáját a 2019-es EP-választáson, még ugyanabban az évben alelnök is lett a pártban, melynek 2022-ben már Bardella lett az elnöke. Ő lett az RN fiatal, TikTok-kompatibilis arca, aki a 2024-es választáson a párt miniszterelnök-jelöltjeként indult, és egy egészen új korosztályt sikerült megnyernie pártjának:

„A fiatalságot képviseli, jól beszél, úgy néz ki, mint az ideális vő, modern – ez az, amit az emberek akarnak, elérte a szupersztárság szintjét” – idéztük korábban Aymeric Durox, a Nemzeti Tömörülés szenátora megjegyzését Bardelláról. Senkit sem lepett meg, hogy amikor Le Pent első fokon bűnösnek találta a bíróság, az RN Bardellát kezdte futtatni „B tervként”, arra az esetre, ha Le Pen fellebbezése eredménytelen lenne. Miközben egyre több jel utalt rá, hogy Le Pennek el kell majd engednie az elnökjelöltséget, több olyan felmérés is készült, ami azt mutatta, hogy Bardella esélyei még jobbak is lennének egy elnökválasztáson, mint főnökéé.

A bíróság azonban a várakozásokkal ellentétben mégis mentőövet dobott Le Pennek, aki egyből kampányolni kezdett, Bardella pedig kénytelen volt jó képet vágni ahhoz, hogy potenciális elnökjelöltből újra csak miniszterelnök-jelöltté fokozták le. A Politico forrásai szerint ez nem sikerült neki tökéletesen, ráadásul Le Pen látványosan felülírta Bardella óvatosabb, pragmatikusabb gazdaságpolitikai programját is a populista ígérgetés kedvéért. Bardellának újra be kellett állnia a sorba és támogatnia a pártvezért, miközben több mint egy évig abban a hitben lehetett, hogy akár be is költözhet az Elysée-palotába. Most viszont ő maga vált támadási felületté.

Fotó: AMAURY CORNU/Hans Lucas via AFP

A múltat nem lehet végképp eltörölni