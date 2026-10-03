„Látom, még szabadlábon vagy!” - Kósa Lajos így viccelődik a cimboráival

POLITIKA

A csütörtöki parlamenti meghallgatása után Kósa Lajosban még maradt annyi mondanivaló, hogy beüljön a Hír Tv stúdiójába Velkovics Vilmossal beszélgetni. A műsorvezető az interjú végén feltette a Fidesz korábbi alelnökének a 2,6 millió eurós kérdést:

„Nem félsz attól, hogy érted is eljönnek az egyik hajnalban, hogy elvigyenek?”

Kósa szerint „benne van a pakliban”, ha Sára Botondot exfőispánt is elővették két üveg, összesen 70 ezer forint értékű bor miatt. Sáránál hátkutatást tartottak, mivel a borokat annak a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégnek a vezetőjétől kaphatta, amelyik Orbán Áronnal is üzleti kapcsolatba állt. „Szoktam is időnként ezzel poénkodni a cimboráknak: »Áh, látom, még szabadlábon vagy!«” - mondta Kósa. Ugyanakkor úgy látja, hogy a „felhergelt” választók miatt ennek a rendszernek komoly veszélyei vannak.

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