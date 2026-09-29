Kósa Lajos és Bánki Erik visszatér a parlamentbe, hála Matolcsy Györgynek

belföld

Csütörtökön tartja következő ülését a Magyar Nemzeti Bank alapítványi botrányával foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság, és ezen a tervek szerint meghallgatják Bánki Eriket és Kósa Lajost. A tiszás Csőszi Attila vezette bizottság már szeptember elején eldöntötte, hogy kettejükkel kezdik a meghallgatások sorát. A döntést akkor azzal indokolták, hogy

  • Bánki Erik volt a parlament gazdasági bizottsága elnökeként az „elvesztette közvagyon jellegét” törvény kezdeményezője (ez mondta ki, hogy az MNB alapítványaiba szervezett több száz milliárd forintnyi vagyon nem közvagyon, amit aztán az Alkotmánybíróság felülbírált);
  • míg Kósa Lajos az akkori kormánypárti Fidesz-KDNP frakció vezetőjeként egyrészt felelős azért, hogy ezt a törvényt az akkor kétharmados parlamenti többség elfogadta, illetve Bánki mellé kiállva az évezred magyarázatát adta arról, miért kell 266 milliárdot kivenni az adófizetők zsebéből.

Igaz, a két volt fideszes politikus meghallgatásáról döntő ülésen a KDNP-s Hargitai János azt állította, hogy – az egyébként hozzá hasonlóan mohácsi kötődésű – Bánki csak epizódszereplő volt a történetben. Arról beszélt, hogy nem a Bánki-féle, hanem egy másik jegybanktörvény-módosítás tette lehetővé az MNB-nek gazdasági társaságok és alapítványok létrehozását. Csakhogy a jegybanktörvénybe már annak 2013-as elfogadásakor belekerült, hogy az MNB „többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot alapíthat vagy alapítványt hozhat létre”.

Kósa Lajos és Bánki Erik a közvagyonjelleg-elvesztő törvény megszavazásakor

A vizsgálóbizottság egyébként a meghallgatások mellett dokumentumokat is kikért, előbb az Állami Számvevőszéktől, majd a Magyar Nemzeti Banktól. Ez utóbbi elnöke, Varga Mihály – aki 2016-ban fideszes képviselőként maga is megszavazta a Bánki-féle törvényjavaslatot – 30 000 oldalnyi dokumentumot juttatott el a bizottsághoz szeptember közepén.

A bizottság korábbi ülésein már felmerült Matolcsy György, Matolcsy Ádám, illetve Orbán Viktor meghallgatása is, róluk azonban eddig nem döntöttek. Ahogyan arról sem, hogy meghallgassák-e a jegybanki felügyelőbizottság korábbi tagjait, aminek ötletét szintén felvetették az egyik ülésen.

belföld Varga Mihály kósa lajos jegybanktörvény parlamenti vizsgálóbizottság magyar nemzeti bank orbán viktor bánki erik Matolcsy György Csőszi Attila
Kapcsolódó cikkek

Kósa Lajosnál senki nem magyarázza el jobban, hogy miért kell kivenni 250 milliárd forintot a magyar adófizetők zsebéből

Ez történik, amikor gyenge minőségű mesterséges intelligencia szoftver egy fideszes pártvezetővel találkozik.

kasnyikm
bűnügy

Bánki Erikkel és Kósa Lajossal kezdi a meghallgatásokat az MNB-botrány parlamenti vizsgálóbizottsága, Orbán Viktor meghallgatásáról egyelőre nem döntöttek

A KDNP-s Hargitai János szerint csak mellékszereplő volt az „elvesztette közpénzjellegét” törvényt előterjesztő Bánki Erik, de nem mondta meg, hogy ki volt a főszereplő.

Haász János
belföld

A Fidesz és a KDNP ma elintézte, hogy ne tudhassuk meg, mit művel a pénzünkkel a Magyar Posta és az MNB

Mindkét törvényt az összes szavazat kétharmadával verték át a kormánypártok.

Herczeg Márk
POLITIKA

Varga Mihály 30 000 oldalnyi iratot adott át az MNB-botrányt vizsgáló bizottságnak

Miközben a bizottság Fidesz-KDNP-s tagjai igyekeznek lassítani a munkát, az exfideszes jegybankelnök készségesen segíti a tényfeltárást.

Német Szilvi
gazdaság

A Fidesz egy mondatban összefoglalta a rendszer lényegét. A lopás új neve az, hogy "elveszik a közvagyon jellege"

Az MNB adatait titkosító törvényjavaslat nemcsak százmilliárdokról szól, de forradalmasítja azt is, ahogy a korrupcióról beszélünk. Ez ugyanis természeti szükségszerűség a Fidesz szerint.

plankog
vélemény