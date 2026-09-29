Csütörtökön tartja következő ülését a Magyar Nemzeti Bank alapítványi botrányával foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság, és ezen a tervek szerint meghallgatják Bánki Eriket és Kósa Lajost. A tiszás Csőszi Attila vezette bizottság már szeptember elején eldöntötte, hogy kettejükkel kezdik a meghallgatások sorát. A döntést akkor azzal indokolták, hogy
Igaz, a két volt fideszes politikus meghallgatásáról döntő ülésen a KDNP-s Hargitai János azt állította, hogy – az egyébként hozzá hasonlóan mohácsi kötődésű – Bánki csak epizódszereplő volt a történetben. Arról beszélt, hogy nem a Bánki-féle, hanem egy másik jegybanktörvény-módosítás tette lehetővé az MNB-nek gazdasági társaságok és alapítványok létrehozását. Csakhogy a jegybanktörvénybe már annak 2013-as elfogadásakor belekerült, hogy az MNB „többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot alapíthat vagy alapítványt hozhat létre”.
A vizsgálóbizottság egyébként a meghallgatások mellett dokumentumokat is kikért, előbb az Állami Számvevőszéktől, majd a Magyar Nemzeti Banktól. Ez utóbbi elnöke, Varga Mihály – aki 2016-ban fideszes képviselőként maga is megszavazta a Bánki-féle törvényjavaslatot – 30 000 oldalnyi dokumentumot juttatott el a bizottsághoz szeptember közepén.
A bizottság korábbi ülésein már felmerült Matolcsy György, Matolcsy Ádám, illetve Orbán Viktor meghallgatása is, róluk azonban eddig nem döntöttek. Ahogyan arról sem, hogy meghallgassák-e a jegybanki felügyelőbizottság korábbi tagjait, aminek ötletét szintén felvetették az egyik ülésen.
Ez történik, amikor gyenge minőségű mesterséges intelligencia szoftver egy fideszes pártvezetővel találkozik.
A KDNP-s Hargitai János szerint csak mellékszereplő volt az „elvesztette közpénzjellegét” törvényt előterjesztő Bánki Erik, de nem mondta meg, hogy ki volt a főszereplő.
Mindkét törvényt az összes szavazat kétharmadával verték át a kormánypártok.
Miközben a bizottság Fidesz-KDNP-s tagjai igyekeznek lassítani a munkát, az exfideszes jegybankelnök készségesen segíti a tényfeltárást.
Az MNB adatait titkosító törvényjavaslat nemcsak százmilliárdokról szól, de forradalmasítja azt is, ahogy a korrupcióról beszélünk. Ez ugyanis természeti szükségszerűség a Fidesz szerint.