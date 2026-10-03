Megverte Grúziát, de három forduló után csak 3. helyen áll a válogatott a Nemzetek Ligájában

Péntek este hazai pályán 1-0-ra verte a magyar futballválogatott Grúziát a Nemzetek Ligája másodosztályának számító B divízióban. A győztes gólt Kerkez Milos fejelte a 35. percben, ez volt a Liverpool-játékos első gólja a válogatottban.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A csoport másik meccsén Észak-Írország 3-0-ra vertek Ukrajnát, ezzel három meccs után 7 ponttal az élen áll. A magyar csapat a harmadik, 4 pontja van, akárcsak a második helyezett Ukrajnának. A csoportgyőztes feljut az A divízióba, a második helyezett osztályozót játszhat, a negyed kiesik.

Az ukránoktól itthon kikaptunk 1-0-ra múlt pénteken, a visszavágó hétfőn lesz. Ukrajna az orosz agresszió miatt ezt a hazai meccsét a szlovákiai Nagyszombaton játssza.

Magyarország-Georgia 1-0 (1-0)

Puskás Aréna, 52 780 néző, v.: Srdjan Jovanovic (szerb)

gólszerző: Kerkez (35.)

sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs (82.), Vitális (86.), illetve Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

Magyarország: Tóth B. - Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Szoboszlai (Szűcs, 80.) - Lukács (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) - Tóth M. (Bárány, 57.)

Grúzia: Mamardasvili - Goglicsidze, Dvali, Locsosvili - Kakabadze, Jegojan (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) - Csakvetadze (Davitasvili, 76.) - Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvaracskelia.