Orosz rakéták és drónok robbantak fel Moldovában

Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, ahol felrobbantak - közölte szombaton Maia Sandu moldovai elnök. Azt írta, hogy orosz csapásmérő fegyverek, közöttük Banderol típusú rakéták és drónok sértették meg Moldova légterét és csapódtak be az ország területén. „Elítélem Oroszország Ukrajna elleni ma reggeli támadását. A háború veszélyesen megközelíti Moldovát” - írta Maia Sandu.

A moldvai hadsereg szerint detonációkat hallottak Moldova délkeleti részében. Károkról vagy sebesülésekről nem érkeztek jelentések. A drónokat Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora és Căușeni települések közelében észlelték. A moldovai Nemzeti Hadsereg Légi Műveleti Szolgálata közölte, hogy öt drón 07:45 és 08:00 között átrepült Moldova légterén. A védelmi minisztérium megjegyezte, hogy az incidens az Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadások közben történt. Robbanásokat lehetett hallani Crocmaz, Ștefan Vodă, Delacău, Puheceni, Anenii Noi, Bozieni és Hîncești települések közelében, valamint Dubovca, Constantinovca és Căușeni térségében is.

A szomszédos dél-ukrajnai Odessza megyében légiriadó volt. Orosz rakéták és drónok már korábban is több alkalommal megsértették az Ukrajna és az EU- és NATO-tag Románia között fekvő Moldova légterét. (Pravda/Newsmaker/MTI)