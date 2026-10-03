Terroristatámadásnak minősítették a Flydubai-gépen történteket, kiderült, hogy hazájában már korábban eltiltották a repüléstől a másodpilótát

Terroristatámadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége szombaton a Flydubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó járatán történt incidenst. A vádhatóság közleménye szerint az ománi állampolgárságú másodpilóta fejszével támadt a kapitányra a pilótafülkében, és megpróbálta átvenni az irányítást a repülőgép fölött, írja az MTI.

A fejsze nem a szabályok kijátszásával került a gépre: a nemzetközi repülésbiztonsági szabályok kötelező biztonsági és mentőeszközként írják elő az úgynevezett kényszerhelyzeti fejsze vagy bontófejsze tárolását a pilótafülkében, írja a Reuters. Ezt a fejszét használta az akciójához a másodpilóta.

Mostanra az is kiderült, hogy az ománi hatóságok már korábban eltiltották a repüléstől azt az ománi másodpilótát aki a Flydubai légitársaság Tel-Avivba tartó járatán megkéselte a kapitányt – írja a Wall Street Journal. A tiltást a férfi szélsőséges nézeteivel indokolták.

Médiaértesülések szerint az ománi állampolgárságú férfi édesanyja szíriai, ő maga pedig egy hosszabb szíriai tartózkodás során került kapcsolatba radikális iszlamistákkal, akik átformálták a gondolkodását. A CNN szerint a Hammám al-Hammámiként azonosított elkövető korábban az Oman Air ománi állami légitársaságnál dolgozott, azonban szélsőséges nézetei miatt tavaly kirúgták.

Hammámi Linkedin-profilján nem sokkal az incidens után több videófelvétel is megjelent, amin izraeli repülőgépekről készült videófelvételek, az iszlám szent helyei (Mekka és Medina), a bátorságról és harcról szóló verssorok, valamint az al-Kaida nemzetközi terrorszervezetet egy ideig vezető Ajmán az-Zavahíri képe is feltűnt. Egyelőre nem tudni, a bejegyzéseket valaki más tette-e közzé, vagy pedig előre beállították megjelenési idejüket – írja a lap. Ugyanebben az időben a képsorok és a videófelvételek egy Hammám al-Hammámi névhez tartozó Instagram-fiókon is feltűntek, azonban később a fiókot törölték. Az ügyben a CNN a Metát is megkereste, ami azonban nem reagált.

Közben egy elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövető 2021-ben és 2022-ben az X-en csaknem háromezer, részben nőkről szóló bejegyzést is közzétett, amiben arra panaszkodik, hogy az anyja nem talál számára olyan feleséget, aki hajlandó lenne alávetni magát a férfi radikális nézeteinek, például felvenné a teljes testet - beleértve az arcot - eltakaró ruházatot, valamint többször bírálta azokat a munkahelyeket, ahol a férfiak és nők egy légtérben dolgoznak. Az azóta törölt, ám szakemberek segítségével helyreállított bejegyzéseket vizsgálják.

Az ABC News úgy tudja, a 29 éves, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben fogva tartott férfi együttműködik a hatóságokkal, és azt is bevallotta, azt akarta, hogy a gép lezuhanjon. Sota Muszajev, a Flydubai járatának egyik utasa - aki életmentő ellátást nyújtott a megsebesített kapitánynak - azt mondta, Hammámi arra kérte, ölje meg őt.