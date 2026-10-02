„A saját életemért küzdöttem, de nem hagyhattam meghalni a többieket” – megszólalt a Flydubai megtámadott kapitánya

„Természetesen a saját életemért küzdöttem, de nem hagyhattam meghalni a többieket” – mondta Smit Machchhar, a Flydubai indiai kapitánya, akit a másodpilótája késsel támadott meg a Dubajból Tel-Avivba tartó járaton. A pilóta Narendra Modi indiai miniszterelnökkel beszélt videóhívásban a történtekről.

Machchhar felidézte, hogy sérülten feküdt a pilótafülke padlóján, amikor észrevette, hogy a repülőgép zuhan, és rájött, hogy cselekednie kell.

„Azt mondtam magamnak, hogy még egyszer, utoljára össze kell szednem az erőmet, hogy belülről kinyissam az ajtót”

– mondta elérzékenyülve.

„Mások is bejöttek, és ők is segítettek úrrá lenni a helyzeten.”

A Dubajból Tel-Avivba tartó FZ1073-as járat szerda reggel Szaúd-Arábia felett repült, amikor az ománi származásű másodpilóta megtámadta Machchhart. A Flightradar24 adatai szerint a gép kevesebb mint harminc másodperc alatt több mint 14 ezer lábat, vagyis körülbelül 4300 métert veszített a magasságából. A támadót az utasok és a személyzet tagjai közösen ártalmatlanították, majd a gép a Szaúd-Arábia északnyugati részén fekvő Tabukban kényszerleszállást hajtott végre. A járat fedélzetén 174 utas tartózkodott, többségük izraeli állampolgár volt.

Smit Machchhar, az FZ1073 indiai pilótája. Fotó: -/AFP

A kapitányt kórházba vitték, majd Abu-Dzabiba szállították. A beszámolók szerint stabil az állapota. India egyesült arab emírségekbeli nagykövetsége csütörtökön azt közölte, hogy „jó egészségi állapotban van, és szépen gyógyul”.

Machchhar azt mondta, 17 éve vezet repülőgépeket, és „csukott szemmel is meg tudja mondani, mi történik a géppel”. Modi szerint bátorsága, türelme és gyors döntései rengeteg ember életét mentették meg, és az egész ország büszke rá. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „igazi hősnek” nevezte.

„Nem sebként tekintek erre a sérülésre, mert az még nehezebbé tenné a felépülésemet”

– mondta a kapitány.

„Inkább egy lassú folyamatként tekintek rá, ami időbe telik, de biztos vagyok benne, hogy fel fogok épülni, és ismét jó erőben, egészséges leszek.”

Benjamin Netanjahu a Fox News amerikai televíziónak csütörtök este azt mondta, a támadó radikális iszlamista nézeteket vallott, és öngyilkosságra készült. A vizsgálat még folyamatban van, az indítékot egyelőre nem állapították meg. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e iráni érintettség, Netanjahu azt válaszolta, ezt még túl korai megmondani. A Reutersnek nyilatkozó két izraeli biztonsági tisztviselő szerint eddig nem azonosítottak iráni szálat. (BBC)