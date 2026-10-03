Újabb front nyílhat a közel-keleti háborúban: százezres hadsereg indulhat az Irán által támogatott jemeni hútik ellen

Szaúd-Arábia offenzívát tervez az Irán által támogatott húszi fegyveresek ellen Jemenben. Regionális és nyugati tisztviselők szerint a mérlegelt lehetőségek között szerepel egy parti előrenyomulás a vörös-tengeri hajózási útvonal biztosítására vagy egy többfrontos támadás – írja a Reuters. A tervek szerint a következő hetekben induló hadműveletet a földön a Rijád által felügyelt jemeni erők vezetik majd, azokat szaúdi légicsapások támogatják. Hat, az előkészületeket ismerő személy szerint százezres haderő mozdulhat meg a hútik ellen.

Húti fegyveresek, állításuk szerint egy szaúdi vadűszgép maradványaival idén szeptemberben Fotó: -/AFP

Szaúd-Arábia 2015-ben lépett be a szomszédos Jemen polgárháborújába egy arab koalíció élén a nemzetközileg elismert kormány támogatására, amit a hútik űztek ki a fővárosból, Szanaából. A szemben álló felek ezután 2022-ben aláírtak egy fegyverszüneti megállapodást, ami nagyrészt kitartott az idei évig, amikor a hútik rakéta- és dróntámadásokat indítottak a szaúdi olajipari infrastruktúra ellen az iráni háború átgyűrűzéseként.

A most eltervezett szaúdi offenzíva egyik célja ezeknek a húti sikereknek a visszafordítása, mivel múlt hónapban a part mentén előrenyomulva átvették az ellenőrzést már a Báb el-Mandeb szoros felett is – állítják a terveket ismerő források, köztük öböl menti és jemeni tisztviselők, valamint nyugati diplomaták. A szoros azért ilyen fontos, mert ez a Vörös-tenger déli kijárata, ami a Földközi-tenger és Ázsia közötti kulcsfontosságú hajózási útvonal, és ami idén még fontosabbá vált a Hormuzi-szoros alternatívájaként, amit az iráni konfliktus gyakorlatilag lezárt.

A szaúdiak most két lehetséges opciót mérlegelnek a támadásra: vagy egy szűken fókuszált támadást a Báb el-Mandeb körüli területre, vagy egy szélesebb körű offenzívát, ami további támadásokat is magában foglal Jemen-szerte több fronton. A szaúdi előkészületeket ismerő hat személy nem tudott pontos időpontot mondani az offenzíva elindítására, becsléseik egy héten belüli időponttól egészen a november eleji amerikai félidős választások utáni időszakig terjedtek.

Michael Ratney, az Egyesült Államok korábbi szaúd-arábiai nagykövete elmondta, hogy az offenzíva várakozásai szerint szűken fókuszált lesz, és minden bizonnyal szerényebb hatókörű, mint a 2015-ös szaúdi vezetésű hadművelet, ami a fegyveresek teljes felszámolására törekedett. „Bármennyire is teljesen le akarják győzni a hútikat, vissza kell térniük a status quo ante-hoz (a korábbi állapothoz) is, mielőtt a hútik ellenőrzésük alá vonták a Báb el-Mandeb menti területeket” – tette hozzá. „Ideális esetben ez egy meglehetősen korlátozott hadművelet lenne a parti területek visszafoglalására és a normális tengeri forgalomhoz való visszatérésre.”