Egy 18 éves film, az Alkonyat lett a hónap legnagyobb kasszasikere Oroszországban

A 2008-ban bemutatott Alkonyat hozta a legtöbb mozis bevételt szeptemberben Oroszországban – írja a Meduza az RBC adatai alapján. A Robert Pattinson és Kristen Stewart főszereplésével készült vámpírfilmet szeptember 17-én kezdték újra vetíteni, és azóta 340 millió rubeles bevételt termelt.

Ezzel több friss orosz filmbemutatót is maga mögé utasított: a Hogyan került Iván egy mesébe 296 millió, A kilencedik bolygó pedig 183 millió rubelt hozott. Az Orosz Filmalap jegybevételi adatai szerint 2015 óta most először fordult elő, hogy egy régebbi film vezette a havi bevételi listát.

Aki kimaradt volna az Alkonyat-jelenségből: a film Stephenie Meyer regényén alapul, amelynek ötlete egy álomból született. Meyer 2003-ban egy lányról és egy fiúról álmodott, akik egy réten arról beszélgetnek, hogy szerelmesek egymásba, csakhogy a fiú vámpír, és közben erős késztetést érez arra, hogy megölje a lányt. Ebből az álomból nőtt ki a négyrészes regénysorozat, amelyből később öt filmet készítettek. Aki a Twiligh-saga rejtélyének legmélyére akar jutni, annak ajánljuk a ContraPoints videóját a témában:

De vissza az orosz mozikba: az adatok szerint az újrázás sikere nem azoknak a nosztalgiázó rajongóknak köszönhető, aki 2008-ban már moziban láthatták a filmet: a mostani közönség közel fele 18 és 24 év közötti volt. Marija Scserbal, a Wanta Group kutatócég igazgatója szerint a sikerben nagy szerepe volt a közösségi médiának és a személyes ajánlásoknak. A második héten a nézők 36 százaléka a közösségi médiából hallott a filmről, 29 százalékuk pedig barátoktól vagy ismerősöktől.

Az orosz mozikban ezzel még nincs vége az Alkonyat-reneszánsznak: októbertől februárig a sorozat összes többi részét is újra műsorra tűzik.