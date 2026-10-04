Magyar a Tisza Párt megugró támogatottságáról posztolt, a Medián azonban nem hagyta szó nélkül

„A TISZA által megrendelt reprezentatív felmérés szerint múlt hét óta 6 százalékponttal nőtt a különbség a TISZA és a Fidesz között. Újra 65% felett állunk. Csak előre!”

- írta Magyar Péter egy Facebook-bejegyezésében. Az eredményről azonban semmilyen további kimutatást vagy részletet nem közölt, és azt sem hozta nyilvánosságra, hogy kik készítették a felmérést.

A levegőben lógó, semmivel alá nem támasztott adatközlésre a Hann Endre vezette Medián szintén a közösségi médiában reagált. Mint írták:

„Nincs azzal semmi baj, ha egy politikai párt közvélemény-kutatást rendel. Azzal sincs, ha a kutatás eredményeit megtartja magának. Ha azonban úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza az eredményeket, akkor ugyanazok a szakmai-etikai elvárások lépnek életbe, mint bármely más közvélemény-kutatásnál: a publikációban fel kell tüntetni legalább a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét.”

A pártpreferenciákról legutóbb a 21 Kutatóközpont közölt felmérést október 2-án. Eszerint a Tisza támogatottsága a választások utáni rekordhoz képest csökkent, de továbbra is jelentősen vezet a Fidesz előtt: a pártot választani tudók körében 60–26, a biztos pártválasztóknál 62–26 százalék az állás. Közben a Mi Hazánk látványosan erősödött, előbbi csoportban 11, utóbbiban 10 százalékon áll. A teljes népességben a Tisza 9 százalékpontot veszített, de még így is a választókorúak valamivel több mint fele támogatja, míg a Fidesz 23 százalékon áll.