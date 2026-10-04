Pestisriadó Szibériában: meghalt egy laboráns, miután eltört egy kémcsövet

Meghalt egy 28 éves nő az irkutszki pestiskutató intézetből, miután valószínűleg eltört egy, a pestis kórokozóját tartalmazó kémcsövet. Darja Sipilovát kedden vitték kórházba súlyos tüdőgyulladással, csütörtökről péntekre virradó éjjel meghalt – írja a Meduza.

Bár az orosz járványügyi hatóság egyelőre tagadja, hogy baleset történt a laborban, és azt állítja, hogy a nő szervezetében nem találtak a munkájához köthető kórokozót, több irkutszki kórházban háromhetes karantént vezettek be. Sajtóértesülések szerint a nő kétszáz kontaktját különítettek el, őket állítólag FSZB-s egységek kísérték a vizsgálatokra. A városba személyesen odautazott az országos tisztifőorvos, az utcákon pedig védőruhás embereket láttak.

Yersinia pestis baktérium, a pestis okozója Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

A hivatalos kommunikáció ennek ellenére arról szól, hogy a járványügyi helyzet stabil és minden ellenőrzés alatt van. Az információs karantén azonban szakadozik: egy posztban a szomszédos Burjátföld vezetője is megírta, hogy a nő pestisben halt meg, majd ezt gyorsan átírta a posztot arra, hogy elképzelhető, hogy pestisben halt meg. Bajkalszk önkormányzata arra kérte a lakosokat, hogy pestisveszély miatt ne utazzanak Selehovba, majd törölte a bejegyzést.

Ha valóban tüdőpestisről van szó, az a pestis legveszélyesebb formája: emberről emberre is terjedhet a beteg köhögésével terjedő cseppekkel. Nem olyan ragályos, mint például a kanyaró, de szoros kontaktusban gyorsan terjedhet, és kezelés nélkül szinte mindig halálos.