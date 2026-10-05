Bolsonaro fia kapta a legtöbb szavazatot a brazil elnökválasztás első fordulóján

A jobboldali Flávio Bolsonaro, vagyis Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia nyerte a brazíliai elnökválasztás első fordulóját, rajta kívül a hivatalban lévő elnök, Luiz Inácio Lula da Silva jutott be a brazil elnökválasztás október 25-i második fordulójába. Flávio Bolsonaro a szavazatok 47 százalékát, Lula a 45 százalékát szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget.

Flávio Bolsonaro apja, vagyis a korábbi elnök 27 éves börtönbüntetését tölti, amiért a legutóbbi választás elvesztése után egy sikertelen puccskísérletet szervezett. De ezen a nyáron Flávio Bolsonarót is elítélték, amiért Washingtonban lobbizott apja érdekében.

Fotó: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Flávio Bolsonaro az első forduló eredménye után azt mondta, Brazília változást akar, Lula pedig közölte: arra számított, hogy már az első fordulóban győz, és hétfőtől új kampány kezdődik.

Flávio Bolsonaro az eredményt a Lula vezette Munkáspárt korszaka végének nevezte. A 80 éves Lula negyedik elnöki ciklusának megszerzésére törekszik. Elismerte, hogy az eredmény váratlanul érte: a választást megelőző közvélemény-kutatások még mintegy három százalékpontos Lula-előnyt mutattak.

Robert Muggah, az Igarapé Institute társalapítója a Reutersnek úgy értékelte, hogy a közvélemény-kutatók jelentősen alábecsülték Bolsonaro támogatottságát.

A kampányt korrupciós ügyek is terhelték: a Reuters beszámolója szerint a megszűnt Banco Master körüli botrány a brazil politikai elit számos szereplőjét érintette, Bolsonaro esetében pedig pénzmosás gyanúja miatt folyik vizsgálat; Flávio Bolsonaro tagadja, hogy törvénysértést követett volna el.

Donald Trump amerikai elnök hivatalosan nem támogatta egyik jelöltet sem, de Flávio Bolsonarót korábban fogadta a Fehér Házban és nyilvánosan méltatta. Lula szövetségesei azzal vádolták az Egyesült Államokat, hogy megpróbálja befolyásolni a brazil választást. (BBC/MTI/Reuters)