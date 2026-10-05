Bolsonaro fia kapta a legtöbb szavazatot a brazil elnökválasztás első fordulóján

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A jobboldali Flávio Bolsonaro, vagyis Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia nyerte a brazíliai elnökválasztás első fordulóját, rajta kívül a hivatalban lévő elnök, Luiz Inácio Lula da Silva jutott be a brazil elnökválasztás október 25-i második fordulójába. Flávio Bolsonaro a szavazatok 47 százalékát, Lula a 45 százalékát szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget.

Flávio Bolsonaro apja, vagyis a korábbi elnök 27 éves börtönbüntetését tölti, amiért a legutóbbi választás elvesztése után egy sikertelen puccskísérletet szervezett. De ezen a nyáron Flávio Bolsonarót is elítélték, amiért Washingtonban lobbizott apja érdekében.

Fotó: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Flávio Bolsonaro az első forduló eredménye után azt mondta, Brazília változást akar, Lula pedig közölte: arra számított, hogy már az első fordulóban győz, és hétfőtől új kampány kezdődik.

Flávio Bolsonaro az eredményt a Lula vezette Munkáspárt korszaka végének nevezte. A 80 éves Lula negyedik elnöki ciklusának megszerzésére törekszik. Elismerte, hogy az eredmény váratlanul érte: a választást megelőző közvélemény-kutatások még mintegy három százalékpontos Lula-előnyt mutattak.

Robert Muggah, az Igarapé Institute társalapítója a Reutersnek úgy értékelte, hogy a közvélemény-kutatók jelentősen alábecsülték Bolsonaro támogatottságát.

A kampányt korrupciós ügyek is terhelték: a Reuters beszámolója szerint a megszűnt Banco Master körüli botrány a brazil politikai elit számos szereplőjét érintette, Bolsonaro esetében pedig pénzmosás gyanúja miatt folyik vizsgálat; Flávio Bolsonaro tagadja, hogy törvénysértést követett volna el.

Donald Trump amerikai elnök hivatalosan nem támogatta egyik jelöltet sem, de Flávio Bolsonarót korábban fogadta a Fehér Házban és nyilvánosan méltatta. Lula szövetségesei azzal vádolták az Egyesült Államokat, hogy megpróbálja befolyásolni a brazil választást. (BBC/MTI/Reuters)

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Elítélték Jair Bolsonaro fiát, amiért Washingtonban lobbizott apja érdekében

Távollétében több mint négy év börtönre ítélték, mert apja pere idején azt próbálta elérni, hogy az Egyesült Államok vámokat és szankciókat vezessen be Brazíliával szemben.

Benics Márk
külföld