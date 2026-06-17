Elítélték Jair Bolsonaro fiát, amiért Washingtonban lobbizott apja érdekében

Eduardo Bolsonarót, Jair Bolsonaro volt brazil elnök fiát Brazília legfelsőbb bírósága távollétében négy év és két hónap börtönre ítélte, amiért amerikai segítséget próbált szerezni apja puccsperéhez – írja a BBC.

A vád szerint Eduardo az Egyesült Államokban lobbizott apja érdekében, többek között Brazíliával szembeni vámok és szankciók bevezetését sürgetve.

A korábbi brazil kongresszusi képviselő 2025-ben költözött az Egyesült Államokba, és azóta azt állítja, „száműzetésben” él, mert hazatérése esetén letartóztatnák.

Eduardo Bolsonaro „alaptalannak és értelmetlennek” nevezte az ítéletet, és azt állította, hogy az eljárás célja választási indulásának megakadályozása. Szerinte nem érvényesült a tisztességes eljáráshoz való joga, mert hivatalosan nem kézbesítettek neki idézést, és csak a sajtóból értesült az ügyről.

Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Az ügy szorosan kapcsolódik Jair Bolsonaro elítéléséhez, aki tavaly november óta 27 éves börtönbüntetését tölti amiatt, hogy a vád szerint 2023-ban erővel meg akarta dönteni Luis Inácio Lula da Silva államfő kormányának hatalmát. A hatalmon maradását célzó kísérlet részeként értékelték azt is, hogy támogatói 2023 januárjában megrohamozták a kormányzati épületeket Brazíliavárosban.

Donald Trump és kormányzata nyíltan Bolsonaro mellé állt: Trump politikai támadásnak nevezte az eljárást, az Egyesült Államok pedig 50 százalékos vámot vetett ki Brazíliára, és szankcionálta Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bírót. A brazil elnök ezt elfogadhatatlan beavatkozásnak minősítette, az Egyesült Államok később visszavonta a szankciókat.