Direkt36: Mészáros cégei támogatták a Megafont

„A Megafon egész csapata nevében szeretném ismételten megköszönni korábbi támogatásukat”

– írta 2023 februárjában Kovács István, a fideszes közösségi médiás kampányokat futtató Megafon Digitális Inkubátor Központ vezetője hálálkodó levelében, aminek címzettje Mészáros Lőrinc egyik cégének, a V-Híd Zrt.-nek a vezérigazgatója volt.

Kovács a levelében jelezte azt is, örömmel vették, hogy a vállalat kifejezte szándékát a további támogatásra. A Direkt36 információi szerint utóbbi hamar meg is történt, egy héttel később a cég stratégiai vezérigazgató-helyettese ugyanis kiadta az utasítást, hogy „kérlek utaljuk el az 500 mio támogatást a Megafonnak most!”

A lap azt írja, egy utalási bizonylat szerint az 500 millió forintot még aznap el is küldték a pénzügyesek. Pár hónappal később pedig még 400 milliót utalt a cég a Fideszt segítő kampányszervezetnek.

A Direkt36 birtokába került belső iratok szerint rutinszerűnek számított, hogy a felcsúti milliárdos érdekeltségei nagy összegeket utaltak a Megafon számára.