Fideszes jelölt nyerte meg a nagykátai időközi választást

Vasárnap a nagykátai 5-ös választókerületben Molnár István halála miatt írtak ki időközi választást, amit magabiztosan húzott be a fideszes Czakó Sándor Imréné, rá 185 ember szavazott, ezzel megszerezte a voksok 70,61 százalékát. A második helyen Krámli József végzett, akit a Tegyünk Együtt 'Kátáért helyi szervezet indított. Ő 77 szavazattal 29,39 százalékot kapott. A független Szűcs Ferencre senki nem szavazott. A részvételi arány 22,34 százalék volt, összesen 263 ember ment el szavazni, és csak 1 érvénytelen szavazatot adtak le, írja a Telex.

Pedig az április 12-i súlyos választási vereség óta ritkán csinált olyat a Fidesz, hogy egy időközin saját jelöltet indított. A párt nyáron ugyanis sorra jelentette be, hogy a megújulásra hivatkozva nem indul olyan települések időközi választásain sem, ahol pedig többséget szerzett 2024-ben. Noha a 2024-es önkormányzati választáson mind a nyolc egyéni választókerületben a fideszes jelölt nyert, és Dorner Gábor is győzött a polgármester-választáson. Hogy itt mégis elindított egy jelöltet, annak az lehetett az oka, hogy áprilisban a nyolc szavazókörből hatot nyert ugyan a tiszás Polgár György, egyben mindössze hét szavazattal nyert a fideszes Pogácsás Tibor.És volt egy olyan szavazókör, ahol Pogácsás elég nagy fölénnyel, 443:370-re verte Polgárt. Ez éppen az a szavazókör, aminek határa megegyezik a 5-ös önkormányzati választókerülettel, ahol most az időközi választást rendeztek.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A 12 ezres város egyébként erősen fideszes kötődésű. 2006 óta a volt kormánypárt adja a polgármestert, és mindössze négyszer volt olyan, hogy ne a fideszes jelölt nyerte volna valamelyik választókerületet.

Azonban nemcsak Nagykátán volt időközi választás vasárnap. Vaján a független Tisza Andrásnét választották polgármesternek. A megválasztott településvezető 699 szavazatot, az összes voks 46,98 százalékát szerezte meg, a többi független jelölt közül Székely István 285, Jámbor Zoltán 257, Bálint Norbert 125, Tóth Zita 65, míg Tamási Margit 57 szavazatot kapott.

A szintén Szabolcs megye Porcsalmán a független Bagaméri Lászlót választották polgármesternek. Az egyelőre nem jogerős végeredmény szerint Bagaméri László 461 voksot kapott, ami a szavazatok 44,63 százalékát jelenti. A többi három független jelölt közül a települést 2006 óta eddig vezető Kanyó Imre 431, Bajnai József 120, míg Sőrés Sándor 21 szavazatot szerzett.

A Vas megyei Gersekaráton Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek. A helyi választási iroda vezetőjének tájékoztatása szerint Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, Pászthory Istvánnéra, a község eddigi polgármesterére 118-an szavaztak, a harmadik helyen végzett Kovács László 37 szavazatot kapott, Szabó Tamásra pedig 12-en voksoltak.