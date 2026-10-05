Hadházy Ákos szerint egy tiszás képviselő is nyerészkedett a paksi földmutyin, de Sárosi József szerint minden törvényes volt

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Újabb dokumentumok jutottak el Hadházy Ákoshoz, amelyek szerint Sárosi József, Szekszárd jelenlegi, tiszás országgyűlési képviselője volt az egyik olyan személy, aki hasznot húzott a Paksi Ipari Park Kft. (PIP) által százszorosan túlárazva felvásárolt földekből. Hadházy Ákos ezért a korábbi feljelentését kiegészíti az újonnan megkapott információkkal.

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Hadházy szerint a túlárazás egyértelmű, hiszen az állami cég hektáronként 1-1,5 millió piaci ár helyett 100-150 millió forintért (!) vett meg mezőgazdasági területeket, egy 20 hektáros legelőért például 3 milliárdot fizettek. Információi szerint 2019-20-ban Sárosi József, a paksi városüzemeltetési cég akkori vezérigazgatója kereste meg a földtulajdonosokat „a mesés üzlet” lehetőségével. Azt is elmondta, hogy a PIP Kft. egyelőre csak előszerződést köthet velük, a végleges üzlet akkor jöhet létre, ha a földeket kivonják a művelésből és átminősítik, de ebben ő sikerdíj ellenében tud segíteni. Sárosi neve ugyan nem szerepelt egyik szerződésen sem, de, mint írja, az egyik birtokbaadási jegyzőkönyvben feltűnik a neve mint az eladó kapcsolattartója. Vagyis Hadházy szerint ő közvetített a PIP és az eladó között.

A bejegyzésre Sárosi József is a Facebook-oldalán reagált, mint írja, az egyik alkalmazottja kereste meg őt, hogy a 80 éves nagypapája földjéért 100 millió forintot adna egy ügyvéd. Sárosi azonban tisztában volt azzal, hogy milyen áron történnek földeladások, így lebeszélte a tulajdonosokat arról, hogy ilyen áron adják el az ingatlant, mivel ingatanspekulánsok akarnak nyerészkedni. Mivel a nagypapa és az unoka is megbízott Sárosiban, más szakembert pedig nem ismertek, így az ő cégét bízták meg a közvetítéssel. „A megbízás közel két évig tartott és 2020 tavaszán kapott kézhez a tulajdonos vételi ajánlatot a PIP Nkft. részéről. A tulajdonos és családja elfogadta az ajánlatot és a vevő szerződés szerint kifizette a vételárat az eladónak. Az eladó pedig kifizette a megbízási szerződés szerinti megbízási díjat társaságom részére. Minden törvényesen és az eladó teljes megelégedésével zajlott”, írja Sárosi.

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