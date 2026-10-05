Hadházy Ákos szerint egy tiszás képviselő is nyerészkedett a paksi földmutyin, de Sárosi József szerint minden törvényes volt

Újabb dokumentumok jutottak el Hadházy Ákoshoz, amelyek szerint Sárosi József, Szekszárd jelenlegi, tiszás országgyűlési képviselője volt az egyik olyan személy, aki hasznot húzott a Paksi Ipari Park Kft. (PIP) által százszorosan túlárazva felvásárolt földekből. Hadházy Ákos ezért a korábbi feljelentését kiegészíti az újonnan megkapott információkkal.

Hadházy szerint a túlárazás egyértelmű, hiszen az állami cég hektáronként 1-1,5 millió piaci ár helyett 100-150 millió forintért (!) vett meg mezőgazdasági területeket, egy 20 hektáros legelőért például 3 milliárdot fizettek. Információi szerint 2019-20-ban Sárosi József, a paksi városüzemeltetési cég akkori vezérigazgatója kereste meg a földtulajdonosokat „a mesés üzlet” lehetőségével. Azt is elmondta, hogy a PIP Kft. egyelőre csak előszerződést köthet velük, a végleges üzlet akkor jöhet létre, ha a földeket kivonják a művelésből és átminősítik, de ebben ő sikerdíj ellenében tud segíteni. Sárosi neve ugyan nem szerepelt egyik szerződésen sem, de, mint írja, az egyik birtokbaadási jegyzőkönyvben feltűnik a neve mint az eladó kapcsolattartója. Vagyis Hadházy szerint ő közvetített a PIP és az eladó között.

A bejegyzésre Sárosi József is a Facebook-oldalán reagált, mint írja, az egyik alkalmazottja kereste meg őt, hogy a 80 éves nagypapája földjéért 100 millió forintot adna egy ügyvéd. Sárosi azonban tisztában volt azzal, hogy milyen áron történnek földeladások, így lebeszélte a tulajdonosokat arról, hogy ilyen áron adják el az ingatlant, mivel ingatanspekulánsok akarnak nyerészkedni. Mivel a nagypapa és az unoka is megbízott Sárosiban, más szakembert pedig nem ismertek, így az ő cégét bízták meg a közvetítéssel. „A megbízás közel két évig tartott és 2020 tavaszán kapott kézhez a tulajdonos vételi ajánlatot a PIP Nkft. részéről. A tulajdonos és családja elfogadta az ajánlatot és a vevő szerződés szerint kifizette a vételárat az eladónak. Az eladó pedig kifizette a megbízási szerződés szerinti megbízási díjat társaságom részére. Minden törvényesen és az eladó teljes megelégedésével zajlott”, írja Sárosi.