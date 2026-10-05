Hatalmas sziklaomlás volt a Dolomitokban

Vasárnap délután földcsuszamlás történt a Dolomitokban, a Tofana di Dentro északi lejtőjén, Cortina d’Ampezzótól nyugatra fekvő hegylánc egyik csúcsán. A La Repubblica azt írja, a földcsuszamlás és sziklaomlás akkor történt, amikor épp befejezték egy túrázó helikopteres mentését, miután az 52 éves férfinek megrándult a térde, és nem tudta folytatni útvonalát.

Egyelőre nem érkezett róla hír, hogy bárki megsérült volna a hegyomlásban, ami hatalmas porfelhőt kavart. Feltételezések szerint a sziklaomlás a Val Travenanzes völgyét érintette, amin több túraútvonal is halad.