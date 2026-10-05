Jelentősen korlátozná Brüsszel Ukrajna hozzáférését az agrártámogatásokhoz, ha az EU-tagja lenne

Brüsszel „jelentősen korlátozná” Ukrajna hozzáférését az EU mezőgazdasági piacaihoz és mezőgazdasági támogatásaihoz, ha Kijev az EU tagja lenne – áll az EU bővítésére vonatkozó új javaslatokban. A korlátozások célja, hogy enyhítsék a meglévő tagállamok félelmeit attól, hogy Ukrajna hatalmas gabona- és olajosmag-termelése elárasztja őket, írja a Financial Times.

Így az Európai Bizottság a csatlakozási folyamat keretében csak korlátozott hozzáférést kíván biztosítani Ukrajnának a blokk élelmiszerpiacaihoz és az évi 55 milliárd euró értékű mezőgazdasági támogatásokhoz, enyhítve ezzel az érintett országok, köztük Lengyelország, Franciaország és Olaszország helyzetét. A javaslatok célja az is, hogy az EU-tagság pénzügyi előnyeit a csatlakozó országok jogi és pénzügyi reformjaihoz kössék, és megkönnyítsék a szabályokat megszegő tagok szavazati jogának megvonását. A javaslatokat a Bizottság magas rangú tisztviselői vitatják meg ezen a héten, a kedden tervezett elfogadás előtt.

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„Ukrajna esetében a mezőgazdasági ágazat mérete és szerkezete, valamint a nagyon magas termelékenysége indokolja a célzott intézkedéseket, amelyek jelentősen korlátoznák az olyan termékek pénzügyi támogatását és piacra jutását, mint a búza és a gabona” – áll a Bizottság belső dokumentumában. Cserébe Brüsszel „[támogatja] Ukrajnát történelmi exportpiacaihoz való hozzáférés visszaszerzésében”, utalva Kijev globális szállítmányaira, amelyeket súlyosan megzavart az orosz háború.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa tavaly azt nyilatkozta az FT-nek , hogy Brüsszelnek új szabályokra van szüksége annak biztosítására, hogy ne csatlakozzon egy „trójai faló” az EU-hoz.