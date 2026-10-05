Medvegyev fejbelőtt a labdával egy nézőt Pekingben, azonnal kizárták

Kizárták Danyiil Medvegyevet a pekingi ATP 500-as tenisztorna elődöntőjében, mert az orosz teniszező arcon talált egy nézőt a labdával. A Djokovics elleni mérkőzésen a labda már játékon kívül volt, visszapattant a falról, amikor Medvegyev erősen a lelátó felé ütötte. A fejbelőtt néző az arcát takarva hagyta el a nézőteret, a meccset pedig azonnal félbeszakították.

A 39 éves Djokovics, aki az előző meccsén jó játékkal verte a világranglistán második német Zverevet, már 7:5, 5:3-ra vezetett az orosz ellen is, és a mérkőzésért adogathatott volna, amikor Medvegyevet leléptették. Ha egy játékos úgy talál el egy nézőt, hogy a labda nem volt játékban, azért azonnali leléptetés jár.

Fotó: GREG BAKER/AFP

Djokovic a mérkőzés után azt mondta, együtt érez a nézővel is, de szerinte Medvegyev nem szándékosan találta el.